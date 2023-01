Barbiecore, transparencias y gótico: las tendencias que no hubieran brillado sin estas famosas

El 2022 nos dejó un sinfín de looks que muchas mujeres y famosas de Hollywood buscaron replicar, desde el regreso de la tendencia dosmilera, hasta los conjuntos con transparencias, pedrería y el estilo dark que dejó a su paso el estreno de la serie ‘Merlina’.

Sería difícil, hablar de cada una de las celebridades que iniciaron y que llevaron a lo más alto las tendencias del momento, pero sin duda Salma Hayek, Jenna Ortega, Zendaya, Anne Hathaway, Shakira, Dua Lipa, Bella Hadid y Katie Holmes, refrendaron algunos de los estilos más prominentes de 2022 y es justo hablar del impacto que causaron en el mundo de la moda.

‘Barbiecore’

Este año las tendencias ‘core’ se robaron los corazones del público, y las famosas no se quedaron atrás, pues muchas de ellas sucumbieron ante sus encantos, pero hubo una en especial la que destacó entre todas, y fue el look ‘Barbiecore’.

Los total looks rosas, fueron los favoritos de este año, luego de que en marzo, Valentino presentara su colección Pink, que tuvo como protagonista de su campaña a la ex estrella Disney y actriz de Euphoria, Zendaya, posteriormente, vimos a Anne Hathaway lucir uno de los looks de la marca italiana durante uno de sus desfiles donde formó parte del front-row.

La popularidad de este estilo, se refrendó con el futuro estreno de la película ‘Barbie’ que saldrá en verano del próximo año y que será protagonizada por Margot Robbie.

Prendas Cut-Out

Sin duda este fue el año más sensual, donde muchas famosas desataron su lado más sexy en diversas alfombras y eventos. Esto lo hicieron a través de prendas cut-out de las que ya se auguraba un éxito, luego de que Nensi Dojaka se adueñara de los clósets de algunas celebridades como Zendaya, Bella Hadid y Hailey Bieber.

Recordemos aquel look que usó Alexa Demie para su personaje de Maddy Pérez en Euphoria con un vestido de Akna, perteneciente al diseñador de origen yucateco, Aidan Euan.

Fue Yalitza Aparicio quien afianzó el título de esta tendencia con un vestido de la colección ‘Love Parade’ de Gucci, que presumió durante la alfombra de los Premios Ariel.

Moda Y2K

La moda Y2K (Year Two Thousand) o moda dosmilera, era una de las tendencias que ya auguraba un éxito rotundo para este año, y parece que se mantendrá para este 2023.

En 2022, vimos a Dua Lipa, utilizar conjuntos de corte dosmilero donde, incluso, mostraba parte de su ropa interior, algo muy 2000, pues recordemos que este tipo de looks los veíamos en Paris Hilton a principios de aquella década. Esta moda la refrendó ‘Euphoria’ de HBO con looks de minifalda y jeans a la cadera.

Corsés

Los corsés se robaron la atención durante el 2022, pero fue una mujer en especial quien enseñó a llevarlos, Salma Hayek, la mexicana mostró una serie de conjuntos se volvieron los grandes ganadores del año, entre vestidos de ensueño, looks de princesa Disney, y atrevidas combinaciones con Balenciaga.

Transparencias

Las transparencias fueron un constante para los looks de las famosas, a los que además le añadieron encaje, para desatacar su sensualidad, no hubo una sola famosa que no sucumbiera, fue Kendall Jenner, Chiara Ferragni, Olivia Wilde y Doja Cat algunas de las celebridades que se unieron para lucir su lado más sensual.

Mugler, fue la marca ganadora para destacar este lado de las famosas y Shakira fue una de las que se unió a esta tendencia ganadora.

Estilo gótico

El estilo que cerró con broche de oro el 2022 y del que ya se venía hablando desde 2021. Fue la serie que protagonizó Jenna Ortega, la que terminó de consolidar la tendencia gótica como una de las grandes ganadoras, tanto que diferentes famosas se sumaron a los looks dark como Salma Hayek, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Kim Kardashian Miley Cyrus y otras celebs.