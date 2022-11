Este es el verdadero origen de “Merlina”, el personaje que ahora cautiva en Netflix

La nueva serie de Tim Burton, “Wednesday”, llegó a Netflix después de una larga espera. Por fin, los fanáticos podrán conocer toda la vida de ‘Merlina’, la hija de la familia Addams que tiene una oscura personalidad.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el personaje llega a las pantallas, de hecho, la película de “Los locos Addams”, estrenada en 1991, mostraba a esta peculiar niña bajo la interpretación de Christina Ricci, quien se convirtió en un referente de la cultura pop por las icónica frases que decía con un humor irónico y oscuro.

Ahora, “Wednesday” o “Merlina”, es interpretada por Jenna Ortega, una joven actriz que ha escalado dentro de las producciones de suspenso como fue la exitosa serie “You”.

Sin embargo, el origen de este personaje se dio muchos años antes de que Ortega o Ricci siquiera hubieran nacido, ya que fue uno de los personajes de un cómic de 1938.

“Los locos Addams” nacieron por la creatividad del humorista gráfico norteamericano Charles Addams, quien tenía una pasión muy particular por coleccionar herramientas de tortura medieval en su casa, además de otros objetos que cualquiera consideraría macabros.

Estos personajes salieron a la luz por primera vez en la revista New Yorker y reflejaba la historia de una familia con ambiciones macabras, pero desde un relato lleno de sátira y humor negro.

En los primeros años, el cómic no tenía nombre y los relatos no tenían una relación entre sí, de modo que los personajes no se mostraban en un mismo contexto, pero esto no impidió que los lectores quedaran enganchados con cada edición.

Te mostramos cómo lucía “Merlina” en su versión orginal

Si hay algo que identifica a esta familia es que cada uno de sus miembros tiene rasgos muy específicos que se han mantenido en cada una de las versiones que han salido en el mundo del entretenimiento.

En el caso de Merlina, siempre fue caracterizada como una niña con vestimenta oscura, generalmente con vestido de botones y cuello blanco, además de tener siempre trenzas bajas.

Este estilo se mantiene en la actualidad y, además, Jenna mantiene un maquillaje muy sobrio y algo apagado.