Critican a Yalitza Aparicio por su nuevo look y demuestran lo peor de los mexicanos

Pese a las constantes críticas que recibe, Yalitza Aparicio sigue rompiendo barreras y siendo inspiración para muchas mujeres, en especial, ahora que puede presumir haber sido portada de la prestigiosa revista de moda, Harper’s Bazaar.

Por esa publicación han pasado celebridades de la talla de Rihanna, la princesa Diana, Angelina Jolie, Kate Moss, entre otras, pero ahora es el turno de la oaxaqueña que cada vez acumula más logros.

Sin embargo, otro aspecto que no ha pasado desapercibido es el look que llevó la joven de 27 años en la sesión de fotos, el cual cambió radicalmente respecto a lo que nos tiene acostumbrados y que despertó una ola de malos comentarios.

En las postales, la protagonista de la película Roma posa con un innovador y novedoso flequillo recto, jamás visto en ella desde que saltó a la fama. “Los cambios no caen mal”, dijo al respecto la mexicana.

Yalitza Aparicio también lució ropa de importantes marcas como Prada y la exclusiva joyería de Cartier, ratificando que se está convirtiendo en todo un ícono dentro del mundo de la moda.

En la portada, apareció en un hermoso vestido largo de color negro, mientras que en otras de las fotografías se le ve portando un traje con falda en color naranja o saco y pantalón en rosa vibrante, entre otros vistosos estilos.

No obstante, esto parece ser insuficiente para esos detractores, que aprovecharon la oportunidad para criticar su nueva apariencia e incluso comparar su imagen con La Chilindrina, el popular personaje de la serie, El Chavo del Ocho.

“No le luce ese nuevo corte”, “Yalitza, me encantas, pero el flequillo no te va”, “Igualita a La Chilindrina, nada más le faltan las coletas”, “¿Quién le habrá hecho esa maldad?”; fueron parte de los comentarios que dejaron en las publicaciones ciertos internautas.

Sus posturas evidencian el rechazo que todavía genera Aparicio en medio de su lucha por la igualdad y diversidad en los puestos del entretenimiento, así como el racismo prevaleciente hacia las distintas etnias, las cual representa orgullosamente.

Es hora de entender que nadie tiene derecho de opinar sobre el cuerpo de los demás ni hacerse valer de un errado concepto de “libertad de expresión” para atacar al otro.

“Claro está, nunca voy a dejar de hablar de los pueblos indígenas, de mi tono de piel, y más, ya que me siento muy orgullosa de quien soy y de dónde vengo, pero también la gente hoy día me ubica como un ejemplo a seguir, luego de romper con los estereotipos que me encasillaban (...) Vine a agregar un poco más a la lucha que ya existía años atrás. Antes era más complicado hablar de inclusión, pero hoy es más fácil tocar el tema. Son avances que se van dando y todos formamos parte del cambio”.

— Yalitza Aparicio.