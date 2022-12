¿Está embarazada?, el extraño look de Katie Holmes que desató sospechas por su “vientre abultado”

¿Está embarazada?, el extraño look de Katie Holmes que desató sospechas y generó confusión Instagram @katieholmes

Katie Holmes es una de las actrices más exitosas que a sus 43 años sigue cosechando éxitos, además de criar a su hija Suri sola.

La famosa ha demostrado que es una mujer fuerte y poderosa que ha sacado adelante a su hija, luego de divorciarse de Tom Cruise, quien no se hizo cargo de Suri.

Ahora, Katie halló la felicidad y el amor de nuevo, y vive una hermosa relación con el músico Bobby Wooten III, con quien se le ha visto muy feliz y enamorada.

Recientemente la famosa reapareció con un look que generó muchas críticas y también sospechas de embarazo.

Katie Holmes y su look de los 2000 con el que desató sospechas de embarazo

Katie Holmes asistió este fin de semana a la gala de Navidad de IHeart Radio, con un atuendo que ha generado polémica en redes.

La actriz llevó un minivestido strapless en tono azul oscuro, pero lo extraño fue que lo combinó con unos jeans holgados, muy al estilo de los 2000.

Además, complementó este atuendo con unos tenis negros, y su cabello lo llevó suelto y al natural, un atuendo que muchos calificaron de “simple” e “informal” para el evento al que acudió.

Pero, además, desató sospechas de embarazo, pues el vientre se le veía abultado, algunos dicen que quizás por el botón del jean, y otros, por un posible embarazo.

No es la primera vez que Katie Holmes muestra un vientre abultado, en septiembre y noviembre la famosa apareció en eventos con vestidos semi ajustados y se le veía un “pequeño bulto”.

Y ahora, con este reciente look, las sospechas de embarazo han sonado con más fuerza.

“Katie parece embarazada, y si es así que bueno por ella”, “ese look no le favorece, además se le ve como un bulto en el vientre”, “será que está esperando un hijo de Bobby, me muero”, y “de sus peores looks”, fueron algunos de los comentarios en redes.