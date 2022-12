De origen japonés y 9 años mayor: conoce a la doble de Jenna Ortega que enamora en ‘Merlina’

‘Merlina’ de Netflix, hasta el momento sigue siendo una de las series más populares de la plataforma, el poder e influencia de la serie, fue tal que sobrepasó las pantallas para plasmarse en las prendas de vestir, donde el público comenzó a adoptar el estilo gótico que ya venía afianzándose desde hace algún tiempo.

Para la música, ni se diga, pues el ‘Efecto Netflix’ para revivir canciones de antaño es tan fuerte que la serie de los Hermanos Duffer, Stranger Things, logró volver a posicionar el tema ‘Running Up That Hill’ de Kate Bush entre el top de las listas de popularidad, este fenómeno, volvió a ocurrir con la canción ‘Goo Goo Muck’ de The Cramps y con Bloody Mary de Lady Gaga.

Jenna Ortega y el fuerte compromiso como actriz de ‘Merlina’

En varias entrevistas, Jenna Ortega ha comentado las largas jornadas de trabajo a las que se tuvo que someter para su papel de ‘Merlina Addams’ en la serie de Tim Burton, explicando más acerca de la historia de cómo surgió esa petición de ‘no parpadear’ durante la filmación.

Habló de sus horarios para trabajar, donde se levantaba desde las 4:30 de la mañana; aprender otro idioma, en este caso el alemán y además prácticas de diferentes disciplinas deportivas como esgrima, tiro con arco y remo. Lo mismo sucedió con sus clases de música para aprender a tocar cello.

No olvidemos la rigurosa dieta con la que tuvo que pasar un proceso de transición entre ser vegana a ser pescetariana, lo que significa una dieta a base de mariscos y salmón con arroz orgánico y otras verduras.

Su compromiso fue tal, que incluso ella confirmó que había grabado la mayoría de sus escenas de acción, pero ¿quién hizo las tomas restantes? Nosotros te contamos quien fue la mente detrás.

¿Quién es Jenny Ayumi Umbhau, la doble de Jenna Ortega en Merlina?

Nacida en Cape Town, Sudáfrica, en 1993, la doble de acción de Jenna Ortega es de ascendencia japonesa y alemana, a sus 29 años posee una poderosa trayectoria, desenvolviéndose como bailarina, participando como modelo de comerciales y aprendiendo nada más y nada menos que del Cirque Du Soleil, además es una clara aspirante a actriz, y es que su habilidad para hacer este tipo de tomas es algo que no se puede poner en duda.

El parecido no solo está en el nombre pues ‘Jenny’ no está muy alejado de ‘Jenna’ también lo es físicamente, varias fotos que ha posteado la stunt en el set de filmación lo demuestran pues tienen casi la misma complexión y hasta estatura. Grabaron algunos boomerangs para instagram donde aparecen las dos actrices juntas y el parecido es innegable, el equipo de casting de la serie lo hizo bastante bien.

Fuera de personaje, Ayumi lleva una vida muy distinta a la de Jenna Ortega, en sus posts podemos observar que el cabello rubio y largo, a diferencia de la joven ex estrella Disney, quien brilla por los looks góticos y el cabello castaño.

En la trayectoria de Ayumi, podemos ver que ha participado en otras producciones como Resident Evil, Bulletproof 2, Raised By Wolves y Warrior.