Dua Lipa estuvo en México dando clases de estilo: ama a los diseñadores mexicanos

Fue en diciembre cuando nos enteramos que una de las cantantes más fashionistas, Dua Lipa, visitaría nuestro México lindo y querido, ofreciendo dos conciertos este 21 de septiembre en el Foro Sol y el 23 en Monterrey como parte de su gira Future Nostalgia.

Desde entonces, la cuenta regresiva comenzó esperando a que llegara el día para que pudiéramos presenciar uno de los shows más esperados de este año en nuestro país.

Y es que, no podemos dejar de lado su exquisito gusto por la moda, convirtiéndose en una de las favoritas, de las casas de moda más famosas, ya que participó en la pasarela de la firma española Balenciaga durante un desfile en París, además se convirtió la imagen de la marca francesa Yves Saint Laurent, en las campañas del perfume Libre, ha colaborado con Puma y los icónicos looks de la firma Thierry Mugler.

Dua Lipa saliendo de un restaurante el día de hoy en Ciudad de México 🇲🇽 pic.twitter.com/xQK8XytNdR — Dua Lipa México 🇲🇽 (@DUAL1PAMEXICO) September 21, 2022

La cercanía de la cantante con nuestro país se ha visto en más de una ocasión, pues en repetidas veces hemos sido testigos de ver que la cantante ha utilizando diseños mexicanos como los anillos de la marca de accesorios Blobb, fundada por Sofía Elías y las botas de Montserrat Messeguer, que se han convertido en un must de sus outfits.

Los looks de Dua Lipa en su visita a México

La cantante ha elegido varios spots para visitar en nuestra ciudad, desde su llegada ha estado en varios lugares como el museo de Frida Khalo en Coyoacán, los restaurantes ‘Contramar’, ubicado en la colonia Roma y Máximo Bistrot, donde no pudo resistirse al sabor de una margarita de mezcal. Y por último, pero no menos importante: no se perdió de estar en contacto con sus fans, ya que en repetidas ocasiones se detuvo a firmar algunos autógrafos.

Además de su visita a recintos culturales, lo que más llamó la atención de sus fans es que Lipa lució un total look negro de cuero con cierres y un pantalón a juego, con unos lentes rectangulares y cabello suelto, que la hicieron ver como una reina.

Por otro lado, en su recorrido por el Nido de Quetzalcóatl (que por cierto no es la primera vez que la cantante de “Don’t Start Now” visita) utilizó un conjunto también hecho de cuero, compuesto por un blazer café y unos jeans del mismo tono, muy del estilo cowboy, añadiendo una camisa color azul corte crop a rayas, más un bolso negro, complementando su outfit con una trenza alta y aretes circulares.

Los fans de Dua, podrán escuchar en vivo sus grandes hits y además ver el nuevo conjunto que el diseñador Thierry Mugler diseñó para que pudiera lucirlo en sus próximos conciertos.