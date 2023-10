¿Lo tomó mal? Fabiola Campomanes respondió a Biby Gaytán sobre el ‘romance’ con su hijo

Meses después de que iniciara el rumor sobre una supuesta relación entre Eduardo Capetillo Jr. y Fabiola Campomanes, la actriz de 51 años aclaró una vez más si existe o no un romance con el hijo de Biby Gaytán.

Fabiola Campomanes también reaccionó a las declaraciones que anteriormente hizo Biby Gaytán sobre ella y confesó si actualmente tiene novio. Y es que, luego de que se destapara el rumor sobre su relación con el hijo de Eduardo Capetillo, a muchos escandalizó la diferencia de 22 años de edad que hay entre ambos, todo esto, sucedió a raíz de su participación en el reality show culinario Master Chef México.

Tras mostrarse muy unidos en el concurso, muchos especularon que había algo más que una amistad entre ellos. Tras su eliminación, el mismo programa, compartió algunos momentos de la ‘pareja’ donde se veían algunos abrazos y un contacto cercano entre ambos, sin embargo, los dos salieron a dar declaraciones que despertó la duda del público.

Fabiola Campomanes y Eduardo Capetillo Jr. YouTube: ALERTA SPOILER: Mónica, Eduardo, Fabiola, Romina, ¿quién fue eliminado? | MasterChef Celebrity 2023 (YouTube: ALERTA SPOILER: Mónica, Eduardo, Fabiola, Romina, ¿quién fue eliminado? | MasterChef Celebrity 2023)

En el caso de Eduardo Capetillo Jr., el joven de 29 años, aseguró que su conexión con la actriz no era tanto como una pareja, sino un cariño como el que se le tiene a una tía: “No, Fabi es muy mi amiga, se le quiere como una tía, pero nada que ver”, mientras que Fabiola Campomanes, estalló en una entrevista comentando que las especulaciones arruinaron su amistad y que, gracias a eso, se habían dejado de hablar.

Fabiola Campomanes vuelve a hablar sobre su ‘relación’ con Eduardo Capetillo Jr.

Fabiola Campomanes ofreció una entrevista a distintos medios de comunicación, donde fue abordada nuevamente sobre su relación con el hijo de Biby Gaytán, aclarando nuevamente lo que de verdad hubo entre ellos.

“Lo único que puedo decir es que ustedes (la prensa) me conocen. Yo siempre doy la cara, hay cosas que nunca voy a aclarar porque nunca he salido a aclarar nada porque entiendo que también su labor es esa jiribilla del chismecillo, a veces es triste porque dices ‘¿Por qué me inventan cosas?’, porque no saben si él tiene pareja, si yo tengo pareja y eso es terrible porque pueden afectar a las parejas de uno”

La actriz aprovechó para aclarar que, actualmente, no tiene pareja y además se mostró sorprendida por las declaraciones que Biby Gaytán hizo cuando fue cuestionada sobre el supuesto romance de su hijo.

Fabiola Campomanes y Eduardo Capetillo Instagram: @fabiolacampomanes / @eduardocapetillog (Instagram: @fabiolacampomanes / @eduardocapetillog)

¿Qué dijo Biby Gaytán sobre Fabiola Campomanes?

A mediados de agosto, Biby Gaytán fue cuestionada sobre la ‘relación’ de su hijo con Fabiola Campomanes que es 22 años mayor que él a lo que la actriz respondió tajante, eso sí destacando el ‘encanto’ que es la empresaria:

“Mi hijo no me hacía caso a los 15 ¿creen que me va a hacer caso ahorita? No”, y añadió “Además, Fabiola es un encanto de mujer. Pero la vida sentimental de mi hijo, esa, pregúntensela a él. Yo no sé nada; no sé nada”.

Eduardo Capetillo Jr junto a su mamá Biby Gaytán Instagram: @bibygaytan (Instagram: @bibygaytan)

Ante tal respuesta, Fabiola Campomanes se mostró sorprendida por las declaraciones de Biby Gaytán donde mencionó si la aceptaría como nuera y declaró que su relación con Eduardo Capetillo Jr. era solo una amistad y que incluso él era amigo del novio de su hija.