3 señales delataron su ‘amor’: Eduardo Capetillo Jr. y su reacción a la eliminación de Fabiola

La noche del domingo 20 de agosto, se llevó a cabo una nueva gala de Master Chef México Celebrity, donde se dieron a conocer los cinco participantes que llegarían a la semifinal del famoso reality show de cocina.

Fue Fabiola Campomanes, quien terminó siendo la última eliminada luego de una atropellada elaboración de una pizza, que fue el reto final que no pudo pasar con éxito, al menos no para todos los chefs, pues fue ‘Poncho’ Cadena quien comentó que la decisión no fue unánime, y es que en la cuerda floja también se encontraba Romina Marcos.

Eduardo Capetillo Jr y su papá Euardo Capetillo Instagram: @eduardocapetillog (Instagram: @eduardocapetillog)

Luego de que se diera a conocer la salida de la actriz de 51 años, la propia producción mostró una serie de memorias de la participación de Fabiola Campomanes, donde la mayoría fueron protagonizadas por Eduardo Capetillo Jr. quien se veía muy unido a la participante, entre abrazos y palabras de apoyo.

Esto acentuó las teorías que hablaban sobre una supuesta relación entre Campomanes y Capetillo y es que, lo que terminó escandalizando a todos, fue la diferencia de 22 años que existen entre la pareja.

También te podría interesar: ¿Enfurecida? Biby Gaytán reaccionó al ‘romance’ de su hijo con Fabiola Campomanes

La reacción de Eduardo Capetillo Jr. ante la salida de Fabiola Campomanes de MasterChef Celebrity

Como anteriormente se mencionó, Eduardo Capetillo Jr. reaccionó emotivamente ante la salida de Fabiola Campomanes de MasterChef Celebrity, lo que provocó que se reavivara el rumor que durante semanas ha estado latente sobre una supuesta relación más allá de la amistad entre los concursantes del reality culinario.

Fue en el momento en el que el chef Alfonso Cadena, menciona el nombre de la empresaria, cuando se ve como el semblante de Eduardo Capetillo Jr. cambia por completo, y casi derramando lágrimas, lamenta la expulsión de Fabiola Campomanes, negándose a la decisión que los jueces habían tomado.

Fabiola Campomanes Instagram: @fabiolacampomanes (Instagram: @fabiolacampomanes)

Al final se ve como ambos se abrazan y la actriz menciona le susurra al hijo de Biby Gaytán: “Nos vemos afuera ‘Lalito’”, y acto seguido camina hacia las puertas de salida del reality.

Todo esto, luego de que el propio programa, mostrara los momentos más íntimos, de Fabiola Campomanes y Eduardo Capetillo Jr. durante su estancia en MasterChef Celebrity abrazándose mientras estaban en el balcón.

En una entrevista final, la actriz menciona: “Hay gente que me llegó a tomar cariño y yo también, eso es todo”.

También te podría interesar: Biby Gaytán: su hijo mayor se parece cada vez más a Eduardo Capetillo y estas fotos a sus 28 lo prueban

¿Qué opina Biby Gaytán de la supuesta relación de su hijo Eduardo Capetillo Jr.?

Hace unas semanas, Biby Gaytán fue cuestionada sobre la supuesta relación que su hijo de 29 años Eduardo Capetillo Jr. tendría con Fabiola Campomanes, y es que la hermana de Chacho Gaytán es bien conocida, por ser una madre protectora y sumamente amorosa.

La actriz se limitó a contestar ante los cuestionamientos diciendo: “Mi hijo no me hacía caso a los 15 ¿creen que me va a hacer caso ahorita? No. Además, Fabiola es un encanto de mujer. Pero la vida sentimental de mi hijo, esa pregúntensela a él. Yo no sé nada; no sé nada”.

También te podría interesar: Ale Capetillo ironiza con la “preocupación” de sus padres por su matrimonio

Eduardo Capetillo Jr y Biby Gaytán Instagram: @bibygaytan (Instagram: @bibygaytan)

¿Hubo señales que delataron a Eduardo Capetillo Jr.?

En la ‘regresión’ de los momentos más destacados de Fabiola Campomanes, el programa mostró como era su conexión con Eduardo Capetillo Jr. y hubo algunas acciones que según la ciencia indica que el cuerpo no puede ocultar cuando siente amor.

Y es que, por más que tratemos, el cuerpo termina delatando nuestros verdaderos sentimientos, es así que podemos ver algunas expresiones no verbales que el joven de 29 años tuvo hacia la actriz 22 años mayor que él.

La primera de ellas es ‘la invasión del espacio personal’, pues en distintos momentos, se ve cómo a la ‘menor provocación’ Capetillo abraza a Campomanes, buscando esa proximidad entre ellos: “El hombre enamorado buscará acercarse poco a poco, más de lo socialmente permitido a la mujer que desea conquistar”.

¡AY NO! 💔🥺 Las despedidas en #MasterChefCelebrity son muy difíciles a estas alturas de la competencia 😓 y esta noche no fue la excepción... ¡Te extrañaremos mucho! pic.twitter.com/kUbMcbcc9I — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) August 21, 2023

Segundo detalle es la sonrisa genuina que mostraba el hijo de Biby Gaytán y es que en varios momentos mostraron momentos de complicidad, se dice que esta sonrisa es ‘especial’, pues ilumina el rostro de la persona enamorada. “La sonrisa real es aquella que conlleva contracciones musculares en los pómulos, arrugas o “patas de gallo”.

Por último, el contacto visual, y es que, en una de las memorias de Campomanes, se ve a Eduardo Capetillo Jr, incluso volteando a la estación de la participante, a esto se suma, que nunca la perdió de vista mientras se daba a conocer quién sería el eliminado de la noche del domingo 20 de agosto.