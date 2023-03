Hijo mayor de Biby Gaytán heredó el talento de sus padres: Eduardo Jr. destaca por mérito propio

Eduardo Capetillo y Biby Gaitán son de las parejas de la industria de las telenovelas en México más estables, tienen 28 años juntos y una familia hermosa, conformada por Eduardo Jr., Alejandra, Ana Paula y los gemelos Daniel y Manuel.

Se casaron en junio de 1994 y ya la ex Timbiriche se encontraba embarazada de su primer hijo, Eduardo, luego completaron la familia Alejandra y Ana Paula.

Al cumplir 20 años de matrimonio y una familia más que consolidada, Biby sorprende con un embarazo de gemelos y allí nacen Daniel y Manuel, quienes se unieron a la pandilla Capetillo Gaytán y son los consentidos de todos en casa.

De todos los hijos de esta feliz pareja, destaca Eduardo Jr. por el increíble parecido que tiene con su padre, guapo, apuesto y todo un galán y por el talento que heredó de ambos.

La música y la actuación, la pasión de Eduardo Jr.

El joven con 28 años de edad incursiona en el mundo de la actuación y en agosto de 2022 debutó junto a su padre en la serie de Netflix, “Donde hubo fuego”.

En la producción su padre interpreta Ricardo Urzúa, un expresidiario que usurpa las funciones de un jefe de bomberos, mientras que Capetillo Jr. le dio vida a una versión joven del personaje.

Además, Eduardo Jr. es cantante y en noviembre de 2022 anunció su lanzamiento como solista en música regional mexicana y la grabación de su primer discográfico con canciones escritas por él y de la mano de Horacio Palencia, uno de los compositores más importantes del género.

“Se me hubiera hecho raro irme por otro género que no fuera el regional, pues crecí con botas, con sombrero, crecí arriba de un caballo, crecí viendo a mi familia, a mis tíos, a mi papá, a mi abuelo, en estas bohemias con el mariachi, cantando canciones de José Alfredo, de Pepe, de Vicente, entonces es en donde más cómodo me siento…”, afirmó Eduardo Jr, reseñó el portal msn.

Esta nueva etapa de su vida lo hace con el apoyo y el visto bueno de sus padres, Biby y Eduardo, pero le dejó claro a la prensa en esa oportunidad que quiere destacar por sus propios méritos.

“Por lo pronto no voy a hacer ninguna colaboración, ni con mis papás, ni con gente que admiro, porque antes de pedir yo un favor de esa naturaleza, aunque sean mis papás, yo quiero demostrar lo que puedo hacer”, dijo.