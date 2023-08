¿Enfurecida? Biby Gaytán reaccionó al ‘romance’ de su hijo con Fabiola Campomanes

Biby Gaytán se ha consolidado como una de las mamás más amorosas del espectáculo, pero no solo eso, también como una de las más protectoras, esto mismo se ha traducido en su matrimonio, donde algunos, no han dudado en acusarla de ‘controladora’, a lo que la actriz junto a Eduardo Capetillo se han encargado de desmentir.

Pese a lo dicho por la pareja, hay quienes han tachado como ‘tóxica’ la relación que han sostenido durante 28 años. A esto se suma, el trato que tiene con sus hijos, Eduardo, Alejandra, Ana Paula, Manuel y Daniel, con quienes posee una estrecha relación y se ha visto demasiado protectora.

Es por eso que su reacción ante los últimos rumores que apuntan a una posible relación entre su hijo Eduardo Capetillo Jr. y su compañera de reality show en Master Chef Celebrity, Fabiola Campomanes era de lo más esperado por los usuarios.

Se dice que Fabiola Campomanes y Eduardo Capetillo Jr. estarían en una relación luego de que se viera una gran química en la ‘cocina más famosa de México’, fue Ivonne Montero, quien, luego de salir de la competencia, comentó:

“Todos los veíamos, yo los vi siempre juntos, alegres… no había un coqueteo así sexual porque no lo vi, había mucha cercanía entre ellos, una gran complicidad, una gran afinidad entre ambos. No te puedo decir más que eso, pero sí se veían bien juntos”.

¿Qué opina Biby Gaytán del supuesto romance de su hijo con Fabiola Campomanes?

Cuando le fue cuestionado a la actriz de 51 años sobre la supuesta relación de su hijo, ella tajantemente contestó:

“Mi hijo no me hacía caso a los 15 ¿creen que me va a hacer caso ahorita? No”, y añadió “Además, Fabiola es un encanto de mujer. Pero la vida sentimental de mi hijo, esa pregúntensela a él. Yo no sé nada; no sé nada”.

Además, añadió que ella no es una madre celosa y que les da total libertad a sus hijos de elegir entre lo que quieran hacer: “Soy la persona más relajada del mundo. En Bibiland, vivo en mi mundo”.

Por otro lado, Ana Paula, su hija mayor, aseguró que Biby Gaytán es la persona menos celosa del mundo.

¿Qué dijo Fabiola Campomanes sobre su relación con Eduardo Capetillo Jr.?

Por otro lado, Fabiola Campomanes, también fue cuestionada sobre su supuesta relación con el hijo de Biby Gaytán:

“¡Qué bárbaro, qué metiches! ¿Por qué la gente es así? Porque inventan cosas. Qué feo que cuando alguien te cae bien y te llevas bien la gente luego, luego, lo quiera transformar en otra cosa”.

Y zanjó las especulaciones asegurando que estaba en una relación con otra persona: “La verdad, voy a decir una cosa yo así que diga soltera soltera no estoy”, aclaró. “A uno no le gusta que le inventen cosas. Uno tiene que cuidar lo que se dice y más cuando la persona con la que estás no está dentro de este medio que por más que todos te dicen ‘no importa yo así te conocí’”.