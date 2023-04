¿Biby Gaytán y Eduardo Capetillo no son tan perfectos?: Por esto los acusan de tóxicos

Biby Gaytán volvió a invadir las redes sociales con el amor que le tiene a su esposo Eduardo Capetillo. El actor recientemente celebró su cumpleaños y la actriz no perdió la oportunidad de demostrar su admiración y agradecimiento por tantos años a su lado.

“Muchísimaaaaaas Felicidadeeeeees amor de mi vidaaaaa!!! Que cumplas muchísimos años más y que sigamos siendo testigos del gran ser humano que eres!!! Dios te bendiga siempre mi amoooooor!!! Felices 35!!!! Ah no, 53!!! Es que me hice bolas!! @eduardocapetillog @paucapetillog @alecapetilloga #Manu #Dani Ambos son una de las parejas favoritas del espectáculo gracias a su carisma, belleza y a que juntos han formado una hermosa familia”, se lee

Eduardo y Biby llevan 28 años años de casados pero 30 años como pareja, convirtiéndose en una de las relaciones más estables y duraderas del espectáculo mexicano. Aunque siempre han sido muy reservados respecto a su vida privada, de vez en cuando comparten postales de su familia y rutina en pareja.

Eso sí, ante los internautas, están lejos de ser la pareja perfecta que muestran en redes sociales.

“Biby super tóxica que horror”. “No sé porqué me dan la impresión, que es pura hipocresía. Si me equivoco disculpen”. “Si por amor debes de dejar lo que te gusta y hacer lo que él quiere, me quedo solita”. “Par de toxicos, por eso los corrieron de un programa”. “Par de toxicos e inmaduros por lo que hicieron en TV Azteca solo viven d apariencia par d ridiculos”. “Pura apariencia”. “Esto no es amor es posesión para de tóxicos e inmaduros”, expresan internautas.

La historia de amor de Biby y Eduardo

Se casaron en 1994 y desde entonces han procreado 5 hijos: Eduardo Jr., AnaPaula, Alejandra y los mellizos Manuel y Daniel. Aunque En 1998, Biby optó por alejarse del mundo del estrellato para centrarse en su familia, el sorprendente parecido de sus hijos mayores Eduardo Jr. y AnaPaula nos ha hecho recordar su mejor época.

La polémica los persigue

Aunque siempre han derramado miel y muestran su lado más perfecto como pareja, internautas no olvidan el escándalo que provocaron cuando eran conductores de La Academia.

En 2011, durante una de las emisiones, la pareja humilló a una concursante en vivo, en plena cadena nacional. Todo sucedió porque asumieron que ésta estaba presuntamente enamorada del actor Capetillo. El incidente fue severamente criticado, ocasionando que los sacaran de la empresa.

“¿Ha habido algo más de lo profesional de mi parte hacía ti? ¿Sientes que he tenido un trato preferencial contigo, a diferencia del resto de tus compañeros? Yanilén en pocas palabras ha habido algún tipo de coqueteo de mi parte hacia tu persona”, preguntó Capetillo a lo que ésta respondió que “nunca”.

Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo fueron despedidos del programa "La Academia" por dar declaraciones personales en cámara pic.twitter.com/AZCxvVZi — LISTÍN DIARIO (@ListinDiario) December 9, 2011

Momentos después, Biby Gaytán amenazó a la joven.

“Yanilén, nos llegó el rumor de que estás enamorada de mi esposo. Yo lo primero que me pregunté fue ‘¿estará consciente Yanilén que la mayoría que votan por ella son señoras casadas?’ Como yo. Y además esta situación se podría prestar a que deseas la máxima exposición sin el mínimo esfuerzo”, dijo Biby.

El supuesto machismo de Eduardo Capetillo

Mucho se ha dicho que Biby Gaytán se alejó de los reflectores por órdenes de Eduardo Capetillo y no por la decisión de “dedicarse a su familia” como siempre ha defendido la actriz.

Y es que Biby siempre destacó por su belleza, sus interpretaciones y su talento para cantar y bailar, lo que la posicionó como una promesa del espectáculo en los años 80.

Tras iniciar una relación con Capetillo, casarse y tener a su primer hijo, las apariciones de Gaytán en pantalla fueron cada vez menos hasta que se retiró luego de protagonizar la telenovela Camila, en 1998.

Las especulaciones de una supuesta actitud machista por parte de Eduardo han circulado por años, hasta que en una ocasión, el músico Chacho Gaytán, hermano de Biby, aseguró que “son leyendas urbanas”.

“Son leyendas urbanas, ellos ya están más allá del bien y del mal, se quieren muchísimo; tienen una familia increíble, preciosa y ahorita están trabajando mucho, están creando mucho y apoyándose siempre”, contó al programa De primera mano.