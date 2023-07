¿Hijo de Biby Gaytán tiene novia 22 años mayor? Fans habrían descubierto el romance por esto

Mientras el mundo está pendiente del “romance” entre Wendy Guevara y Nicolla Porcella en La Casa de los Famosos, el amor también floreció en Master Chef y es que según los rumores, Eduardo Capetillo Jr, hijo de Biby Gaytá, tendría un noviazgo con Fabiola Campomanes.

A pesar de estar en una competencia, ambos se han mostrado muy unidos y conectados durante las transmisiones sin embargo, la supuesta relación ha dado mucho de qué hablar en redes sociales pues Fabiola tiene 50 y Eduardo 28 años.

La noticia “confirmando” el romance recién tomó fuerza sin embargo, los fans ya sospechaban que ahí “había algo más” que amistad y compañerismo.

Eduardo Capetillo Jr

¿Fabiola Campomanes y Eduardo Capetillo Jr son novios? Las señales del romance

El usuario ‘La Comadrita’ en Twitter habría difundido que entre Campomanes y Capetillo haby un romance. “Fabiola Campomanes de noviazgo con Eduardo Capetillo Jr. El amor surgió en la cocina más famosa de México”, informó.

Eduardo Capetillo Jr

De inmediato internautas expresaron que “ya se sabía” y que siempre han dado señales de un interés romántico.

“Se nota la tensión sexual entre ellos La que puede puede y la que no pues critica”; “Se los dijeeeeeee! Traían una vibra rara desde los primeros capítulos”; “Se sabía, todo el programa andaban de coquetos”, aseveraron usuarios.

Por si fuera poco, la misma Fabiola Campomanes declaró desde el primer día que si no salía con trofeo, saldría con una relación. Hasta el momento, ninguno de los dos participantes del reality ha confirmado o desmentido algo por lo que los fans esperan a que uno salga eliminado para que hablen.

Eduardo Capetillo Jr

Aunque no faltaron quienes lanzaron crueles críticas y burlas. “Podría ser su mamá”; “Podría ser su abuelita”; “Ay no, cuántos años le lleva??”; “Nunca sabes cuánto tardará en nacer el amor de tu vida”; “Neta, es mas grande que su mamá, ha de ser broma”; “Romeo y su abuelita”, se lee.

¿Biby Gaytán no acepta a Fabiola Campomanes?

La gran interrogante ahora ha sido qué opina Biby Gaytán al respecto pues es de la edad de Fabiola. En redes socailes ha trascenido que la actriz no acepta que su hijo tenga un romance así.

Eduardo Capetillo Jr

Según se ha comentado, no estaría nada feliz porque piensa que Fabiola está abusando de él para obtener beneficio en la competencia. Además Biby esperaría que Eduardo Capetillo Jr se busque a una de su edad.

Pronunciándose desde hace tiempo frente a los medios, Biby Gaytán dejó claro que no aceptará la relación de Fabiola y Eduardo, por lo que será un fuerte problema para ambos si realmente están completamente enamorados.

Mientras Eduardo es el consentido en Master Chef, Fabiola es la más odiada

Como en toda competencia, la audiencia toma partido para definir a sus favoritos y Eduardo Capetillo Jr. se ha ganado el corazón de todos con su carisma, galanura y talento culinario.

Fabiola Campomanes La actriz ha sido una polémica participante en Master Chef (Instagram)

Por su parte, Fabiola no ha sido la más querida pues según expresan seguidores del show en redes sociales, no ha jugado limpio, además de que piensan que ha tenido favoritismo por parte de la producción, razón por la que no ha sido eliminada.

“Fraude, fraude, fraude! El plato de Ivonne Montero se veía delicioso! No es posible que siga Fabiola Campomanes cuando ha sido la más berrinchuda, contestona y con peor actitud #MasterChefCelebrity”; “Y luego se queda Fabiola Campomanes, quien ha preparado puras p*ndejadas y con la peor de las actitudes”; “Todos haciendo su mejor esfuerzo en preparar una receta desde cero, pero no me sorprendería que Fabiola Campomanes pase al balcón... con un taco”, se lee.