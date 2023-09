¿Más relajado que Biby? Eduardo Capetillo habló del ‘romance’ de su hijo con Fabiola Campomanes

A finales de julio, se empezó a especular un romance entre Eduardo Capetillo Jr. y Fabiola Campomanes, luego de que ambos fueran vistos muy ‘juntitos’ durante las grabaciones del famoso reality show culinario ‘MasterChef Celebrity México’ del que ambos fueron participantes.

Lo primero que causó ‘escándalo’ fue la diferencia de edad que existía entre ambos, pues Fabiola Campomanes era 22 años mayor, esto aumentó la intriga por conocer la opinión de los padres del cantante. Tiempo después, la primera en reaccionar ante este supuesto romance, fue Biby Gaytán.

“Mi hijo no me hacía caso a los 15 ¿creen que me va a hacer caso ahorita? No”, y añadió “Además, Fabiola es un encanto de mujer. Pero la vida sentimental de mi hijo, esa, pregúntensela a él. Yo no sé nada; no sé nada”.

Eduardo Capetillo Jr junto a su mamá Biby Gaytán Instagram: @bibygaytan (Instagram: @bibygaytan)

A esto la actriz, de 51 años, le sumó que en realidad no era una madre celosa y les daba la oportunidad a sus hijos de tener completa libertad de decisión: “Soy la persona más relajada del mundo. En Bibiland, vivo en mi mundo”.

Eduardo Capetillo reacciona al supuesto romance de su hijo con Fabiola Campomanes

Luego de que Biby Gaytán ofreciera su primera declaración respecto a la supuesta relación de su hijo, quien también salió a hablar fue su esposo Eduardo Capetillo, esto luego de que fuera entrevistado para Despierta América el pasado 5 de septiembre.

“Yo lo que él decida, en realidad no me meto ahí”. Declaró el actor de 53 años a ‘Despierta América’.

El actor reveló que no había tenido una plática padre e hijo para explicarle cómo debe tratar a las mujeres y además expresó que él, a diferencia de otras personas, sí cree en las amistades entre hombre y mujer.

Eduardo Capetillo Jr y su papá Euardo Capetillo Instagram: @eduardocapetillog (Instagram: @eduardocapetillog)

“Es que no me gusta dar consejos, francamente. Cuando él me pide algo, con mucho gusto, pero si no, en realidad no le digo nada”.

¿Qué dijo Fabiola Campomanes sobre Eduardo Capetillo Jr.?

Hace poco más de dos semanas, el 20 de agosto, Fabiola Campomanes quedó eliminada del famoso concurso de cocina, fue entonces que, abordada por las cámaras de TV Azteca, le fue cuestionada su relación con el hijo de Biby Gaytán a lo que ella molesta, contestó que las ‘habladurías’, habían acabado con el lazo de amistad que había forjado con él.

“Me da sentimiento que no puedan permitir que dos personas tengan una amistad y que la quieran ensuciar de la forma en que sea. Creo que uno puede ser amigo de quien sea y de la edad que sea” y terminó: “Ya lo lograron, ya no hay más amistad, bravo, señores, que lindo que ensucien las cosas. No tienen que decir que yo le tiro la onda, cada quien tiene su vida”.

Fabiola Campomanes y Eduardo Capetillo Jr. YouTube: ALERTA SPOILER: Mónica, Eduardo, Fabiola, Romina, ¿quién fue eliminado? | MasterChef Celebrity 2023 (YouTube: ALERTA SPOILER: Mónica, Eduardo, Fabiola, Romina, ¿quién fue eliminado? | MasterChef Celebrity 2023)

El hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, logró colarse entre los tres grandes finalistas del concurso junto a la modelo Irma Miranda y el exfutbolista Francisco Palencia, pero semanas previas, fue incluso la propia producción quien compartió algunos de los momentos más cercanos entre los dos famosos.