¿Ya no se hablan? Fabiola Campomanes reaccionó enfurecida a ‘romance’ con Eduardo Capetillo Jr.

MasterChef Celebrity se volvió el punto de la polémica luego de que algunos medios aseguraran que la química entre Eduardo Capetillo Jr. y Fabiola Campomanes hablaba de algo más que una amistad.

Esto se hizo más fuerte con la salida de Ivonne Montero, quien, inocentemente, reveló cómo era la relación entre ambas estrellas que participaban en el famoso reality show de cocina:

“Todos los veíamos, yo los vi siempre juntos, alegres… no había un coqueteo así sexual porque no lo vi, había mucha cercanía entre ellos, una gran complicidad, una gran afinidad entre ambos. No te puedo decir más que eso, pero sí se veían bien juntos”.

Fabiola Campomanes y Eduardo Capetillo Jr. YouTube: ALERTA SPOILER: Mónica, Eduardo, Fabiola, Romina, ¿quién fue eliminado? | MasterChef Celebrity 2023 (YouTube: ALERTA SPOILER: Mónica, Eduardo, Fabiola, Romina, ¿quién fue eliminado? | MasterChef Celebrity 2023)

Pese a esto, lo que terminó por escandalizar a todo el público, fue el hecho de que, entre Eduardo Capetillo Jr. y Fabiola Campomanes existía una diferencia de edad de 22 años, lo que, además, despertó la duda sobre la opinión de Biby Gaytán, la madre del también cantante.

La opinión de Biby Gaytán respecto al supuesto ‘romance’ de su hijo

Rápidamente, los medios pidieron la opinión de la supuesta ‘suegra’ y es que Gaytán es bien reconocida por su instinto protector y amoroso con sus hijos: “Mi hijo no me hacía caso a los 15 ¿creen que me va a hacer caso ahorita? No. Además, Fabiola es un encanto de mujer. Pero la vida sentimental de mi hijo, esa pregúntensela a él. Yo no sé nada; no sé nada”.

La expulsión de Fabiola Campomanes la semana pasada, no hizo más que acentuar el rumor, y es que, hasta la propia producción, publicó algunos de los momentos de la actriz de 51 años, con Eduardo Capetillo Jr. donde se les veía muy juntitos y abrazados, mostrando la gran complicidad que había entre ambos.

Eduardo Capetillo Jr. y su mamá Biby Gaytán Instagram: @bibygaytan (Instagram: @bibygaytan)

Fabiola Campomanes ¿enfurecida por su ‘separación’ con Eduardo Capetillo Jr.?

Tras su salida del famoso reality culinario, Fabiola Campomanes fue entrevistada por TV Azteca, fue ahí donde habló más de su relación con Eduardo Capetillo Jr.:

“Me da sentimiento que no puedan permitir que dos personas tengan una amistad y que la quieran ensuciar de la forma en que sea. Creo que uno puede ser amigo de quien sea y de la edad que sea”.

Pero la conversación comenzó a tornarse oscura, fue entonces que visiblemente incómoda y molesta con los medios de comunicación zanjó: “Ya lo lograron, ya no hay más amistad, bravo señores, que lindo que ensucien las cosas. No tienen que decir que yo le tiro la onda, cada quien tiene su vida”.

Además, la actriz aseguró que Eduardo Capetillo Jr. era compañero de escuela del novio de su hija Sofía Anafara de 30 años, agregando que este tipo de rumores, pueden afectar a otras personas.

“De pronto la gente no se da cuenta de que al decir ciertas cosas puede afectar. No soy de las que sale a aclarar porque prefiero no darle importancia, pero te lo digo, nunca hubo nada más que una amistad”.