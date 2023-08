¿Influenciado por Biby? Eduardo Capetillo Jr. rompió el silencio sobre Fabiola Campomanes

A finales de julio, explotó un rumor que relacionaba a Eduardo Capetillo Jr. con una actriz 22 años mayor que él durante su estancia en el famoso reality show culinario, MasterChef Celebrity.

La noticia escandalizó a más de uno, no solo por la evidente diferencia de edad que había entre ellos, también por la reacción que desataría de su madre, Biby Gaytán, quien es considerada una madre sumamente protectora y amorosa con su familia, pero que, en ocasiones usuarios se han cuestionado su matrimonio con Eduardo Capetillo llegando a tacharlos de ‘tóxicos y controladores’ en su relación.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo Jr. Instagram: @bibygaytan (Instagram: @bibygaytan)

La primera en hablar fue Fabiola Campomanes, la también participante del reality show, quien aseguró que entre Eduardo Capetillo Jr. y ella no existía una relación más allá de la amistad, eso sí, dijo que estaba ‘soltera, pero no sola’, lo que podría indicar que tendría un romance pero no con el hijo de Biby Gaytán.

Quien detalló como era la relación de ambos, fue Ivonne Montero, cuando, al salir de Master Chef, contó: “Había mucha cercanía entre ellos, una gran complicidad, una gran afinidad entre ambos. No te puedo decir más que eso”.

También te podría interesar: ¿Enfurecida? Biby Gaytán reaccionó al ‘romance’ de su hijo con Fabiola Campomanes

¿Qué dijo Eduardo Capetillo Jr. sobre su relación con Fabiola Campomanes?

Luego de que Biby Gaytán anunciara su postura respecto a la supuesta relación que su hijo mantenía en MasterChef, no se comentó más al respecto y la actriz, incluso, se mostró como una madre abierta que apoya la libertad de decisión de cada uno de sus hijos.

Finalmente, y luego de tanta controversia, Eduardo Capetillo Jr., contó su postura a los medios de comunicación y reveló si había una relación entre él y Fabiola Campomanes, quien es 22 años mayor que él.

Fabiola Campomanes y Eduardo Capetillo Jr. YouTube: ALERTA SPOILER: Mónica, Eduardo, Fabiola, Romina, ¿quién fue eliminado? | MasterChef Celebrity 2023 (YouTube: ALERTA SPOILER: Mónica, Eduardo, Fabiola, Romina, ¿quién fue eliminado? | MasterChef Celebrity 2023)

“No, Fabi es muy mi amiga, se le quiere como una tía, pero nada que ver” y terminó: “Es bien linda, es una amistad bien padre que hay”. Comentó Eduardo Capetillo Jr. a la prensa.

Esta declaración se dio justo después de que Fabiola Campomanes asegurara que su amistad con el hijo de Biby Gaytán había terminado después de tantos dimes y diretes.

Fabiola Campomanes habla de Eduardo Capetillo Jr.

Luego de ser eliminada de MasterChef, Fabiola Campomanes fue abordada por las cámaras de TV Azteca, donde se le cuestionó sobre su relación con Eduardo Capetillo Jr., quien, un tanto molesta, comentó tajante:

“Qué triste, qué lamentable que no puedan permitir que dos personas tengan una amistad. Creo que uno puede ser amigo de quien sea y de la edad que sea. Me chocó que la gente ensuciara esa amistad. Ya lo lograron, ya no hay más amistad, bravo señores. Qué lindo que ensucien las cosas y que si hay una amistad la ensucien”

También te podría interesar: 3 señales delataron su ‘amor’: Eduardo Capetillo Jr. y su reacción a la eliminación de Fabiola