A los 50, Biby Gaytán desbordó elegancia con un conjunto otoñal de falda y botas tipo Chanel

Biby Gaytán, la ex Timbiriche, siempre sorprende con looks adecuados con la temporada, logrando atuendos muy bien logrados, demostrando que la edad no tiene nada que ver con la moda o forma de vestir y puedes lucir verdaderamente hermosa.

Hace unas semanas se daba a conocer su regreso a la televisión de la mano de Top Chef México, que ya está disponible a través de la plataforma de streaming Netflix, donde apareció con sus hijos Manuel y Daniel Capetillo.

Biby Gaytán se enfunda en un look otoñal al estilo Chanel

Con una foto que incluye una paleta de color otoñal, Biby Gaytán se une a la lista de celebridades que ya se está preparando para la temporada con un look compuesto de tonos crudos. La esposa de Eduardo Capetillo se enfundó en un atuendo firmado por el diseñador español Roberto Verino.

Orgullosa de su look, subió el atuendo dos veces a sus redes sociales, la primera fue en una foto tomada por su esposo Eduardo Capetillo, que la muestra sentada en un banco de madera, el outfit es verdaderamente hermoso y la actriz de verdad atinó a las tendencias de la temporada otoñal.

Por otro lado, subió un reel en el que incluso ofreció lecciones de estilo, muy parecido a los TikToks de influencers de moda, que muestran diversos looks que podemos crear a partir de alguna pieza.

Biby Gaytán atinó su atuendo en dos ocasiones, usando el conjunto con falda y botas y el otro utilizando unos jeans de corte acampanado y rasgado, con un suéter de cuello alto color café, más unos tenis ‘Converse’ blancos que ofrecieron soltura y añadieron un toque casual al outfit.