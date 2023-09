¡Poderosa lección! Biby Gaytán enseñó a sus hijas la clave para sentirse cómodas con su cuerpo

El último mes, Biby Gaytán estuvo en el ojo del huracán luego de que su hijo Eduardo Capetillo Jr. fuera relacionado con la actriz 22 años mayor que él, Fabiola Campomanes, con quien formó parte del famoso reality show Master Chef Celebrity México.

Pese a que ninguno de los dos involucrados confirmaron su romance, cada uno dio su versión, la primera fue Campomanes quien habría asegurado que ya no se hablaba con el hijo de Biby Gaytán tras la presión no solo de la prensa sino del público en general.

Posteriormente, Eduardo Capetillo Jr. hizo su declaración comentando que la veía más como una ‘tía’ pese a la fuerte conexión que hubo entre ellos y de la que era más que evidente el lazo que habían logrado formar en el famoso reality show. Sin embargo, la polémica terminó con declaraciones de los padres del joven de 29 años, muy parecidas.

Eduardo Capetilo Jr. / Biby Gaytán / Fabiola Campomanes Instagram: @bibygaytán / @fabiolacampomanes (Instagram: @bibygaytán / @fabiolacampomanes)

Ambos asegurando que su hijo ya era mayor y tomaba sus decisiones, además era algo en lo que no buscaban entrometerse en la vida de Eduardo Capetillo Jr., pero esto no los exentó de ser señalados como el principal factor de que la relación entre el joven y Campomanes no siguiera adelante.

Pese a las especulaciones, Biby Gaytán se mostró como una mamá que ofrece gran soporte a sus hijos y hasta hizo una última declaración respecto a la ‘relación’ de Eduardo Capetillo Jr. con Fabiola Campomanes, comentando: “Fabiola es un mujerón, cualquier hombre de cualquier edad se podría enamorar de ella”.

La lección de Biby Gaytán para que sus hijas se sientan cómodas con su cuerpo

En una entrevista con los medios de comunicación, Biby Gaytán también se confesó y mostró su lado más humano, cuando reveló la poderosa lección que sus hijas le habían dado respecto a la aceptación de nuestro cuerpo.

Destacando que son los hijos los que terminan educando a los padres, la actriz de 51 años compartió la lección que le dieron sus hijas y que también tiene días bajos.

“Escuchen esto que les voy a decir, los y las jóvenes nos educan a nosotros. Mis hijas me han enseñado más en ese aspecto del físico de lo que yo les puedo enseñar a ellas, porque son niñas que tienen amueblada la azotea, que están emocionalmente bien y que trabajamos por estarlo. Todos tenemos nuestros demonios, momentos bajos, ustedes nos ven medianamente arregladitas, pero si me ven en mis días bajos...”.

Biby Gaytán con sus hijas Ana Paula y Alejandra Instagram: @bibygaytan (Instagram: @bibygaytan)

Su visión de la belleza

Su profunda reflexión no terminó ahí, Biby Gaytán también habló sobre su perspectiva de la belleza, y es que en un mundo de apariencias y sobre todo en el ámbito en el que se desenvuelve, la actriz hizo especial énfasis en el talento, más allá de un rostro hermoso.

Aplaudió a las mujeres que destacan por su talento y preparación, porque como bien menciona, la belleza se apaga, pero el conocimiento no.

“Bravo, lo más importante de todo es el talento y la preparación, eso es lo que perdura, lo demás se acaba, se va acabando pero el talento no si lo sigues fomentando”.