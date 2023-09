¿No la deja actuar en telenovelas? Biby Gaytán habla de los celos de Eduardo Capetillo y lo llaman “tóxico”

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo son una de las parejas más estables del mundo del espectáculo que tienen 29 años de casados y cinco hermosos hijos.

A través de las redes la pareja presume de su amor, su hermosa familia, y que aunque ya tienen más de 20 años de casados, su amor sigue intacto y más fuerte que nunca.

Sin embargo, aunque para muchos son un ejemplo por su relación t an estable, los han acusado de tener una relación “tóxica” por los celos de ambos.

Y es que desde hace mucho corre el rumor que el actor le ha impedido participar en diferentes producciones, tanto telenovelas, como obras de teatro, llegando a “prohibirle” actuar o poniéndole condiciones.

Hasta ahora todo era un rumor, pero tanto el actor como la actriz rompieron el silencio y aclararon si es cierto o no que Eduardo sufre de celos y no la deja actuar.

Biby Gaytán acepta que Eduardo Capetillo es celoso y no la deja actuar en novelas

Durante una entrevista con la prensa, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo se refirieron a los rumores de celos y lo aceptaron todo.

“En realidad tienen razón porque cuando emiten un juicio, pues es un juicio, no puedo hacer nada acerca de eso así que tienen razón”, dijo Eduardo en tono de chiste.

Mientras que Biby aseguró que “mi marido siempre ha sido muy cuidadoso y si si, no te voy a decir que no, pero las dimensiones se han confundido muchísimo”, destacó.

Ante esto, los fans aseguran que no son una pareja ejemplar, pues tienen una relación muy “tóxica”, ya que no solo él es celoso, ella también lo es y es que así lo reveló la misma Thalía, quien dijo que Biby se ponía celosa con sus escenas con Eduardo en Marimar.

“Cómo olvidar cuando humillaron a una alumna de la Academia en tv nacional por su relación tóxica 🫠”, “pero si los dos son iguales de celosos !! Están cortados con la misma tijera por eso siguen juntos “, “eso no es nuevo básicamente por el Bibi Gaytán no entro a vencer la culpa”, “Si se ve que es tóxico”, “es un controlador celoso”, “Por algo, no siguió trabajando😮”, y “de las peores parejas”, son algunas de las críticas en redes.