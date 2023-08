Bibi Gaytán calla de la forma más elegante a quienes dicen está “muy vieja” para su nuevo proyecto

Biby Gaytán no deja de sorprender y es que aunque suele alejarse de los reflectores por largas temporadas, siempre que regresa a la acción demuestra que es una de las actrices más preparadas del espectáculo mexicano.

La actriz recientemente arrancó funciones de una nueva puesta musical de ‘Amor sin barreras’, bajo la dirección de Óscar Carapia. La obra está inspirada en la historia clásica de amor Romeo Y Julieta de William Shakespeare, en sentido de que dos pandillas juveniles conformadas por los puertorriqueños “sharks” y los anglosajones “jets”, se enfrentan y compiten por el control del neoyorquino barrio de West Side en los años cincuenta.

En la puesta, Biby Gaytán interpreta a Anita, una puertorriqueña que sale con Bernardo (líder de los sharks) y sirve de figura materna a María (a quien su hija Ana Paula lda vida). Hace 20 años la actriz participó en la obra musical y ahora ha regresado acompañada de su hija, quien estará dando vida al mismo personaje que ella en ese entonces.

Si bien es sabido que Gaytán cuenta con una amplia trayectoria en teatro musical, así como una preparación de años en canto y danza, internautas se han dedicado a criticarla por su edad.

El problema, según han expuesto en redes sociales estaría en que “Anita” es un personaje de 21 años y Biby tiene 51.

“Que no eran adolescentes los personajes de West Side Story?”; “qué no son jóvenes?”; “Pero Anita tenía 21 años, no era cincuentona”; “Biby Gaytán muy talentosa pero ya esta vieja para ese papel”; “Ya están como los de Vaselina poniendo puro viejito haciendola de adolescente”, se lee en redes sociales.

Así se “defiende” Biby Gaytán de los que la critican por ser “muy vieja” para el papel

No importa lo que digan en redes sociales, Gaytán es talento y compromiso puro y con eso calla a cualquier hater. La actriz no necesita dar explicaciones ni responder comentarios que sólo contienen críticas destructivas pues su trayectoria se ve reflejada en cualquier papel que interprete, sin importar si “rompe” con ciertas características del personaje.

Biby Gaytán

Además, es seguro que el papel fue ligeramente modificado para que le quedara a la perfección, algo que suele suceder en muchas otras situaciones dentro de la industria. Si la edad no afecta en el desarrollo de la historia y la actriz que lo interpreta tiene todas las bases para hacer que luzca en escena, ¿cuál es el problema?

En los videos que han circulado en TikTok se puede ver a la actriz bailar con tanta facilidad y ligereza, demostrando que sus 51 años no son un límite para seguir haciendo lo que ama.

“Ya quisieran muchas adolescentes verse como Bibi”; “Son actores y pueden representar cualquier personaje, hay actores jóvenes q interpretan viejos y?? nadie se queja”; “utaaa pero la idea es que se “vean” mas o menos en la circunstancias de los personajes y Bibi Gaytan ya tiene 51 AÑOS lol”; “Qué problema tienen con las personas mayores? Si los contratan y los van a ver qué padre por ellos”, defendieron internautas.

Biby Gaytán demuestra que la edad no es una “fecha de caducidad”

Biby ha sido un gran ejemplo de cómo las mujeres no tenemos límite de edad edad para cumplir sueños y sentirnos hermosas.

Biby Gaytán

La actriz suele ser muy reservada respecto a su vida personal, sin embargo, de vez en cuando comparte algunos secretos detrás de su innegable belleza y gran condición física.

El año pasado, cuando la actriz cumplió los 50, realizó una sesión fotográfica para la revista Hola!, dejando un importante mensaje sobre dejar de temerle a la edad.

“La estabilidad ha sido fundamental para sentirme bien conmigo misma. Suena a cliché, pero la belleza debe venir de adentro, cuando alguien está en paz y contento lo transmite al exterior”, dijo la actriz a la revista.