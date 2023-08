¡Los RBD se unen a la fiebre rosa! Christian Chávez celebra al estilo Barbie con lujosa fiesta

La gira de RBD está a punto de dar inicio este 25 de agosto y mientras la espera termina, los miembros de la agrupación, compartieron una serie de fotografías en pleno festejo de cumpleaños de Christian Chávez, en los que se les vio unirse a la fiebre rosa de Barbie.

Sin duda alguna, Christian Chávez tiró la casa por la ventana y es que la temática de Barbie estaba por todas partes, colocándose entre las fiestas más top de lo que va del año, además los looks fueron dignos de Barbie y Ken de cada uno de los asistentes.

La fiesta fue un adelanto de cumpleaños, pues el integrante de RBD cumplirá oficialmente 40 años el próximo 7 de agosto.

Christian Chávez Instagram: @christianchavezreal (Instagram: @christianchavezreal)

Christian Chávez celebra su cumpleaños 40 al estilo Barbie

Christian Chávez llegó al cuarto piso con todos los honores y junto a sus seres queridos dio la bienvenida a una nueva década en su vida, que, por cierto, viene acompañada de una serie de éxitos con el regreso de Rebelde a los escenarios, mismo que dará inicio el próximo 25 de agosto en El Paso, Texas, hasta llegar a México en diciembre.

Sin duda, el cantante tiró la casa por la ventana, con una serie de adornos, neones, globos, estampados y demás objetos alusivos a Barbie. La magia de la muñeca más famosa del mundo, creada por Ruth Handler.

Había palmeras, la famosa caja donde el propio Christian Chávez se tomó una fotografía, una barra de bebidas ‘Barbie’ con rosas y otras flores alrededor de la misma, bolas de disco y claro, un digno pastel que cerró con broche de oro el evento del cantante, decorado por chispas de colores, pequeñas bolitas de discoteca, fresas, seis bengalas y un Ken.

Christian Chavez cumpleaños Instagram: @christianchavezreal (Instagram: @christianchavezreal)

El único miembro de RBD que no estuvo presente fue Poncho Herrera, pero quienes, sin duda, no se perdieron de la celebración fueron Anahí, Maite Perroni quien mostró su figura postparto, Dulce María, Anahí y Christopher Uckermann, quienes dieron su propia interpretación del estilo Barbie, brillando con looks vaqueros, de látex, blazers, brillo y muchos tacones.

También te podría interesar: Los RBD dan la bienvenida a su ‘sobri’: Maite Perroni y los tiernos mensajes que recibió Lía

Christian Chávez demuestra que pudo ser el Ken ideal

Mientras cada uno de los miembros de RBD mostraba su look más Barbie, el festejado, demostró que pudo ser el Ken perfecto, con un look compuesto únicamente por una chamarra rosa, chicle de látex, que dejaba al descubierto su torso, mientras combinaba con un short de orillas blancas, al que le sumó unos tenis blancos perfectos para la ocasión.

Su look lo presumió en redes sociales, y aprovechó el spot de la caja de Barbie que había para fotografiarse junto a cada uno de sus compañeros de Rebelde.

Aunque los miembros de RBD se han sumido en diferentes polémicas que han puesto en duda la continuación de su gira del reencuentro, como el embarazo de Maite Perroni, los proyectos de Dulce María, el accidente de tímpano que sufrió Anahí y hasta la muerte de Alberto Clavijo, esto no ha detenido a ninguno de los cantantes, para continuar con el tan esperado regreso a los escenarios de la agrupación.

También te podría interesar: A pocos días del nacimiento de Lía, Maite Perroni da ejemplo y así se prepara para la gira de RBD