Tras polémica con Molotov: estos son los famosos que han apoyado a Christian Chávez

Christian Chávez, ex integrante de la banda RBD recientemente hizo público su descontento con uno de los temas de la banda Molotov. El actor afirmó que la canción P*to, no es un himno de la comunidad LGBTTTIQ+, como la banda dijo anteriormente y reiteró su rechazo.

Christian Chávez se declara en contra de canción de Molotov

Todo comenzó cuando al ser cuestionados sobre el polémico tema, la bada dijera que podría convertirse en un himno de la comunidad LGBTTTIQ+. Ante estas declaraciones, Christian Chávez hizo público su descontento y declaró que esa canción no representa de ninguna manera a su comunidad.

En una entrevista para el programa Sale el Sol, el cantante recordó que la palabra que da nombre a la canción es ofensiva y usada en contra de personas homosexuales e incluso genera crímenes de odio.

“No podemos decir que es un tema de la comunidad cuando hay mucho asesinatos por crímenes de odio. Hay tanta transfobia y tenemos que tener cuidado con eso”

Además de que la canción nace de un lugar de homofobia y violencia, que afectó y continua afectando a personas de su comunidad, por lo tanto jamás podría ser un himno.

“Una canción que le lastimó tanto a muchas personas de la comunidad. No puedo hablar por todas porque decían algunos que decían: ‘a mí no me pasó eso, yo decía maravilloso, qué bueno que a ti no te pasó’, pero lamentablemente a muchos de nosotros sí, y a muchos de nosotros yo puedo ahora ver en mi Twitter, Instagram, Twitter, empezaron a mandar sus historias, ‘oye a mí en la secundaria me pasaba esto, me humillaban de esta forma’”

Lejos de cancelar a la banda, a Christian le gustaría que los integrantes escucharan a la comunidad LGBTTTIQ+ y que corrigieran sus errores del pasado al dejar de cantarla o cambiar la letra.

Los famosos que apoyan a Christian Chaves y critican a Molotov

El cantante no es el único que se ha pronunciado públicamente en contra de la canción de Molotov, pues Regina Orozco también apoyó las declaraciones de Christian.

La cantante le envió un mensaje a Molotov para apoyar a Christian:

“Estamos en tiempos de cambios profundos y lo que en su momento funcionó, ya no... la ignorancia disfrazada de tolerancia mata”

Y recordó que aunque es verdad que anteriormente se aceptaban burlas hacia grupos vulnerables, actualmente se sabe que eso está mal y debe corregirse.

“El humor negro es válido cuando viene desde la víctima . Ahora el grupo Molotov está diciendo que la canción Puto es un himno LGBTQ+ y esa canción tiene validez en una época y lo respeto pero no pueden salir ahora con ese argumento para quedar bien con la comunidad . Es una canción homofóbica aunque en esa época estaba normalizado pero ahora No”

Eugenia León apoyó las palabras de Regina y escribió emojis para señalar que estaba de acuerdo.

En el video publicado por Christian Chaves, la actriz Ludwika Paleta comentó: “Bien dicho”, la conductora Natalia Tellez escribió: “Total 🙌”.