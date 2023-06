A pocos días del nacimiento de Lía, Maite Perroni da ejemplo y así se prepara para la gira de RBD

La felicidad infinita llegó a la vida de la actriz y cantante Maite Perroni y el productor Andrés Tovar

el pasado 16 de mayo cuando nació su primogénita: Lía. La pequeña llegó a este mundo sin contratiempos. La pareja compartió parte del maravilloso momento con sus fanáticos, al publicar una imagen de sus manos junto a la de la bebita.

Hasta ahora, parece ser, que la única del grupo RBD que asistió al nacimiento fue Anahí junto a su esposo Manuel Velasco, así lo dio a entender este domingo en un encuentro con la prensa a su llegada a México.

“No nos hemos vistos desde el nacimiento de la niña pero pronto nos vamos a reunir y vamos a platicar par darle todo el apoyo (a Manuel en su lanzamiento como candidato a la presidencia de México). Vamos a hacer una fiesta para presentárselas”, contó Tovar.

Además, contó cómo ha sido la vida de Maite en esta nueva etapa, en el que destacó que él ha estado muy pendiente de las dos. Al ser consultado sobre el estado de ánimo de la artista. él aseveró: “Mai sigue con esta emoción y ánimo gracias Dios. (...) Todo es un nuevo descubrimiento, el baño, el dormir con ella. Nos tiene felices”.

Andrés contó que no ha dejado sola a Maite en este proceso de la maternidad, por lo que se turna con ella, en las acciones que puede, para ayudarla: “La idea es que la pueda descansar (Maite) lo más que pueda. Queremos ser mamá y papá presentes lo más que podamos en todas las etapas”.

El recién estrenado papá aseguró que Lía heredó los ojos de su mamá: “Tienes unos ojos preciosos”. E informó que no descartan bautizar a Lía antes de irse de gira con RBD, pero de no poderse, pues lo harán cuando esta termine. Sin embargo, reveló que no tienen aún definidos a los padrinos.

Maite: una profesional a carta cabal

Pero la artista no solo está concentrada en su nueva faceta, ahora Maite también dedicada a ultimar los detalles para inicio de la gira de RBD, que será este 25 de agosto. Ante esto, su esposo ofreció detalles de cómo se prepara y atenderá a la pequeña durante estos días.

Él afirmó que ya todos los integrantes comenzarán los ensayos en un par de día: “Está súper emocionada y súper feliz y ya el resto del grupo está trabajando fuertísimo todos los días en los conciertos que están en la vuelta de la esquina”.

Después de 15 años de ausencia en los escenarios, la agrupación integrada por Maite, Anahí, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckermann anunció el año pasado que volverían, noticia que impactó a todos sus fanáticos. El único ausente será Poncho Herrera. Son unos 53 conciertos que harán en su gira por Estados Unidos, México y Brasil, y no se descarta que abran nuevas fechas y países.

Maite se le sumará a Anahí y Dulce María y también se llevará a Lía al tour. Andrés aseveró a los periodistas que idea es que viajemos lo más que podamos juntos. Ellas estarán todo el tiempo juntas y yo iré a los conciertos los fines de semana y cuando pueda estar con ellas en la gira.