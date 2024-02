¿Es difícil? Adamari López reveló su secreto para mantenerse en forma después de los 50

Tras una abrupta salida de Telemundo, Adamari López hizo un regreso triunfal a la televisión de la mano del programa ‘¿Quién Caerá?’, retomando su puesto como una de las presentadoras más famosas de la pantalla chica.

La vida de la presentadora ha sido como una montaña rusa, atravesando un controversial divorcio con Luis Fonsi de 2004 a 2010, luego, siendo diagnosticada con cáncer de mama a los 33 años, luchando contra esta enfermedad y dándose una nueva oportunidad en el amor con el bailarín Toni Costa, con quien tuvo a su única hija Alaïa.

Pero de viva voz, Adamari López confesó que en este ir y venir de emociones y vivencias no tuvo los mejores hábitos alimenticios ni estilo de vida, confesando que llegaba a ingerir en un solo día de entre 6 y diez refrescos, lo que provocó que con el tiempo, ella comenzara a sentirse incómoda con su cuerpo buscando alternativas para volver a ponerse en forma.

Vale recordar que la conductora se colocó como uno de los talentos jóvenes más bellos, desde su participación en la telenovela ‘Amigas y Rivales’, donde compartió créditos con Angélica Vale, Michelle Vieth y Ludwika Paleta.

¿Cómo bajó de peso Adamari López?

La presentadora confesó que luego de enfrentar diferentes cambios en su vida, los malos hábitos terminaron repercutiendo en su figura, confesando que llegó a pesar 150 libras, lo que equivaldría a 69 kilos, lo cual ya no era saludable por su estatura de 1.57 metros:

“Cuando ya tenía a Alaïa sentía que no podía hacer las mismas cosas que hacía antes, me sentía todo el tiempo cansada. Lo que quería era llegar y dormir o comer hasta que me sintiera satisfecha”, reveló a People en Español.

En 2021, Adamari López reveló cuál era su dieta para bajar de peso:

“Me como un huevo hervido en la mañana, o un huevo en cualquier presentación como principal alimento. Tomo agua o un poquito de jugo de naranja natural. Esto es de lunes a viernes (mientras está en el trabajo). Llego a casa y me como un tercio de taza de arroz con otra proteína y con alguna verdura o ensalada —o con tomate y queso— y mucha agua. En la noche me tomo un caldito, una sopita, una proteína sola, ya sin arroz”, contó a People.

El secreto de Adamari Lopez para perder peso

Adamari López combina una dieta balanceada con el deporte y no solo eso, pues confesó que tuvo un as bajo la manga, revelando que también se apoyó de masajes reductivos: “para que la piel se fuera pegando y se fuera notando más el cambio”.

Este tipo de masajes ayudan a eliminar la acumulación de grasa localizada y estiliza el contorno de la figura, dejando como resultado una silueta estética. Su costo se mide por sesión y existen paquetes que pueden ir de los 7 mil pesos (410 dólares) hasta los 12 mil pesos (705 dólares).