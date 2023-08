“Shakiro quiere facturar” fans tunden a Luis Fonsi por ‘tiradera’ a Adamari López

En 2019, Luis Fonsi colocó ‘Despacito’ en lo más alto de los charts musicales, y no era para menos que el cantante esperara repetir su hazaña con el lanzamiento de su nuevo tema ‘Pasa la Página’, pero esto no fue así, y es que, más bien, le ha valido de un sinfín de críticas.

Desde hace unos días, Fonsi comenzó con la promoción de su nuevo sencillo, donde ya sostenía un cartel en el que se leía ‘Pása la página’, pero todavía no se estrena y ya le acarreó numerosas críticas, fue así, que compartiendo un fragmento en sus redes sociales del nuevo tema que está por salir a la luz, los fans terminaron de tundir al puertorriqueño.

La letra de Fonsi menciona: “Hey pasa la página, no eres la víctima, para que te quieran no hay que dar lástima. Pasa la página, nada, sigue con tu vida, estás viviendo un cuento que ya terminó”.

Con unos cuantos versos, fue suficiente para desatar el enojo del público, quien rápidamente asoció el tema como una indirecta a Adamari López y es que, llegaron incluso a compararlo con las tiraderas que en su momento Shakira lanzó hacia su ex, el futbolista Gerard Piqué ¿Quiso hacer eso y le salió contraproducente?

Tunden a Luis Fonsi por su nueva canción ‘Pasa la Página’

Aunque la letra no especifica el nombre de Adamari López, muchos no pudieron evitar relacionarla con la ex conductora de Telemundo, arremetiendo contra el puertorriqueño y es que en los comentarios del pequeño clip que posteó en redes sociales, lo único que se pueden leer son críticas hacia él.

Muchos le comentaron que estaba intentando ser como Shakira y que, por qué había decidido hacer una canción tantos años después, que demostrara ser un caballero, e incluso no faltó quien comentó que ya había perdido un fan.

“Con todo el debido respeto. Cuando escribes una canción pidiéndole a alguien que pase la página, todo lo que estás haciendo es mostrándole al mundo que tú eres el que no ha pasado la página... Se llama hipocresía. Sin duda sabías que la gente asumiría que esto estaba dirigido a @adamarilopez Quién sabe, tal vez sea solo una gran coincidencia. Si eso es - pura coincidencia”.

¿Cómo fue la historia de amor entre Luis Fonsi y Adamari López?

Luis Fonsi y Adamari López fueron una de las parejas más populares de principios de los 2000.

Fue en 2001, que se conocieron en México, pero hasta ese momento se seguían viendo como amigos, no fue hasta el 2002 que se reencontraron en un concierto de él en Estados Unidos y dos años más tarde le pidió matrimonio, casándose en 2006.

La crisis matrimonial comenzó cuando ambos comenzaron a desviar su atención de la relación por enfocarse en sus carreras, a esto se sumaron rumores de infidelidad y posteriormente el proceso que vivió Adamari López tras haberle sido diagnosticado cáncer de mama.

Fue el 8 de noviembre de 2009, cuando la pareja dio por terminada su relación, donde la polémica estuvo envuelta con ellos.