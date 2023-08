Águeda López: esposa de Luis Fonsi impacta con sensuales fotos en diminuto bikini y el cantante la “regaña”

Águeda López, la talentosa modelo y esposa del reconocido cantante puertorriqueño Luis Fonsi, ha causado furor en las redes sociales al publicar una serie de postales donde se le ve disfrutando de unas exquisitas vacaciones en la playa paradisiaca playa Sarakiniko en la isla griega de Milos.

Águeda López posó en diminuto bikini de dos piezas en una isla griega

Las imágenes muestran a la modelo de 41 años luciendo un espectacular bikini muy diminuto de dos piezas, mientras posa con mucha seguridad en las rocas, disfrutando del sol y de la arena.

En las fotografías compartidas en su cuenta de Instagram con más de 1 millón de seguidores, Águeda López derrochó mucha sensualidad, seguridad y belleza. Vestida con un diminuto bikini que resalta su tonificada figura, la madre Mikaela y Rocco luce muy radiante mientras se relaja en las rocas. Complemento su atuendo de verano con unas gafas de sol y un peinado recogido con una trenza larga y elegante.

López acompañó la variedad de fotografías con un escrito que describe su asombro ante la belleza de la playa: “La playa más espectacular en la que he estado, hasta hoy”.

Luis Fonsi la “regañó” por sus fotografías

La relación entre la hermosa modelo y Luis Fonsi es conocida por su carisma y sentido del humor. En respuesta a las postales, el artista de 45 años escribió de manera divertida. “¿Y el fotógrafo? ¿El crédito? ¡Mi abogado te llamará!”.

Águeda López disfrutando de la playa griega (Instagram: @aguedalopez21)

Águeda no se aguantó y le respondió con ingenio ante la “regañada” humorística de su esposo, escribiendo: “Te calmas. Ya te compensaré con algo. No me gustan los abogados mucho”.

La pareja aprovechó el tiempo libre para escaparse a la isla griega, en medio de las presentaciones del cantante de “Despacito” y de su gira que empezó recientemente y que lo ha llevado a España, Laredo y Cantabria.