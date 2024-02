Angélica Vale perdió casi 30 kilos y esta aplicación la ayudó en su proceso

La artista mexicana Angélica Vale hizo una aparición triunfal esta semana para anunciar que ofrecerá una serie de conciertos junto a su madre, la actriz Angélica María. La gira de “Las Angélicas Show” arrancará este 9 de mayo en el Pepsi Center, en México, y que promete grandes sorpresas tecnológicas. Pero un detalle no pasó por alto para la prensa al ver a la estrella de 48 años: su esbelta figura.

Vale siempre se ha caracterizado por tener más peso, algo por el que fue discriminada y muchas veces sufrió de bullying. Sin embargo, que con el tiempo pudo superar y ahora está más enfocada en su salud, por eso compartió un poco de su experiencia y cómo logró bajar casi 30 kilos a lo largo de estos últimos años. Descartó haberse sometido a una cirugía bariátrica para conseguir su nueva figura.

En un encuentro con los medios explicó que durante el embarazo de su último hijo tuvo desajustes hormonales que se prolongaron tras el parto y le fue imposible en ese momento deshacerse de los kilos que temías de más.

“De todo esto estoy escribiendo un libro porque si es bueno que las mujeres sepan que después de tener a un hijo corran a un endocrinólogo para ver cómo están tus hormonas y si están como deben quedar. Mis hormonas quedaron mal desde que tuve a mi hijo, traía un desastre hormonal me ordenaron las hormonas y bajé de peso”, contó a la prensa.

En relación con el método, pues además de buscar ayuda médica también se apoyó en la tecnología para avanzar: “No existe ninguna pastilla ni nada, todo lo hice una app que sí te enseña a comer que tienes que balancear tu comida, como de todo, no me pierdo de nada y fue la app que le pasé a mi mamá y las dos la empezamos a hacer. Si te cambia la vida”.

Además, en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante detalló que se trata de la app Noom, con la que rastrear la ingesta de alimentos. Angélica explicó cómo se usa: “Es horrible porque tienes que apuntar todo lo que comes todos los días, pero cuando lo ves apuntado y te das cuenta lo que estás tragando dejas de tragar. (...) Eso fue lo que más me ayudó”.

Sobre si se se cometió a su cirugía fue muy clara y con el buen sentido del humor que la caracteriza dijo: “¡Que me vean comer para que vean que no fue por bypass o manga gástrica!”. Además, acotó que las burlas por su cuerpo comenzaron desde que participó en la telenovela “Soñadoras”, donde interpretó a una chica bulímica. Este personaje la ayudó a no caer en un trastorno alimenticio.

Ahora, Angélica está enfocada en los conciertos que realizará junto a su madre, pues es algo que siempre quiso hacer, pero que posponía. Reveló que desde hace varios años su mamá se lo propuso y que le gustó la idea porque con su padre jamás lo pudo hacer.