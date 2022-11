Angélica Vale se sincera: Mis problemas de autoestima llegaron con la muerte de mi abuela

Nombrar a Angélica Vale es sinónimo de México, es toda una actriz consagrada que le ha dado toda su vida a la actuación al lado de su madre, la también actriz Angélica María. Este jueves recibió una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, Estados Unidos, por lo que se siente muy orgullosa de todo lo que ha alcanzado.

Durante este evento fue entrevistada por “Ventaneando” donde reveló algunos aspectos oscuros de su vida y de lo que se arrepiente. Su estrella se la dedicó especialmente a su abuela, la productora y cineasta Angélica Ortiz, quien fue un pilar fundamental en la vida de la comediante: “Sin ella no estaría aquí, no sería absolutamente nada”, dijo al The New York Times.

Además, reveló que tuvo serios problemas de autoestima, pues en varios momentos de su vida llegó a pensar que no valía nada y que podía perder todo lo que había cosechado gracias a su trabajo. “Angélica Ortiz se me fue y has de cuenta que me perdí una parte muy importante de mi vida. Mi falta de autoestima, que tuve tanto en mi vida personal, fue a partir de que se murió mi abuela, porque se me fue”, reveló la intérprete de Lety. Su abuela falleció en 1996 cuando tenía 20 años.

Su gran error, del que más se arrepiente

La histrión también confesó que solo se arrepiente de una cosa en su vida: alejarse de su padre Raúl Vale, cuando ella tenía 14 años. Se presume que estuvo relacionado con la infidelidad que cometió y destruyó su matrimonio con Angélica María. Raúl murió en el 2003.

“La verdad es que cometí el único error del cual me arrepiento toda mi vida: enojarme con él y dejarle de hablar por dos años. Perdí tiempo con él, no sabía que se me iba a ir tan rápido, que lo iba a extrañar de la manera en que lo extraño. Me faltó una bohemia con él, sentarme con él, cantar y tomarme una copa con él”, manifestó para el programa vespertino.

La clave del buen amor

Angélica celebra pronto 12 años de matrimonio con el producto Otto Padrón, y aprovechó para decir cuál es el secreto que los mantiene unidos: “Tenemos una familia muy bonita, hablamos, hablamos mucho y nos recordamos siempre por qué estamos juntos, por qué nos elegimos, nadie nos está obligando. No hay ningún lazo entre nosotros más que un verdadero amor”, dijo con mucho orgullo.

Padrón fue quien la postuló para la estrella de la fama, sin que ella supiera, fue un regalo que la sorprendió mucho, porque jamás pensó que alguien de Estados Unidos se volteara a reconocer e inmortalizar su carrera. Ella vive desde hace 10 años en ese país, pues allí tiene trabajo Otto, mientras ella actualmente tiene un programa radial.