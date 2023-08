“Ex ‘cucarachos’ de Adamari”: Toni Costa reaccionó a la canción de Luis Fonsi y fans los tunden

Todavía no se estrenaba y la nueva canción de Luis Fonsi, ‘Pasa la Página’ ya había causado polémica y es que, muchos lo asociaron como una dedicatoria para Adamari López, quien ha sido una figura controversial por su última separación con Toni Costa.

En medio de la promoción, Luis Fonsi, fue duramente atacado y criticado por el estreno de su tema y es que, en la letra menciona: “Hey pasa la página, no eres la víctima, para que te quieran no hay que dar lástima. Pasa la página, nada, sigue con tu vida, estás viviendo un cuento que ya terminó”.

Y es que, básicamente, la letra menciona que su protagonista no puede olvidar a un amor del pasado, por lo que invita a ‘dar vuelta a la página’ y seguir adelante con su vida. Los usuarios, asociándolo con Adamari López, comentaron que el que debía ‘pasar página’ era él, e incluso algunos trajeron a colación a Shakira, comentando que “quería facturar con su separación de hace 13 años”.

Incluso hubo quienes aseguraron que la modelo del video musical era muy parecida a Adamari López, aunque el propio Fonsi, comentó que esa había sido una elección al azar por parte de su equipo y que, incluso, él no se encontraba en el lugar cuando fue seleccionada.

Toni Costa reaccionó a la nueva canción de Luis Fonsi

Hasta ese momento, el único que estaba en el centro de la polémica era Luis Fonsi, pero fue la reacción de Toni Costa la que terminó de desatar la furia de los internautas, y es que, fueron algunos de ellos los que se metieron a investigar los likes que contenía el video promocional de ‘Pasa la Página’.

Los usuarios notaron que tanto Toni Costa como su novia, Evelyn Beltrán, habían dado ‘Me Gusta’ al video promocional, una reacción que, en redes sociales, supone el apoyo a cualquier publicación a la que se le haya dado ‘like’.

Toni Costa y Evelyn Beltrán Instagram: @evelynbeltranoficial (Instagram: @evelynbeltranoficial)

Al notar esto, los usuarios comenzaron a arremeter contra Toni Costa comentando: “Pero miremos quién le dio LIKE: la novia de Toni. Pobre Adamari, pasó por tantas cosas y ahora con estos ex ‘cucarachas’”.

También te podría interesar: La letra de ‘Pasa la página’, la nueva canción de Luis Fonsi que habría dedicado a Adamari López

Luis Fonsi reveló a quién le dedicó ‘Pasa la Página’

Ante toda la controversia, fue la periodista Mandy Fridmann, quien le hizo la pregunta del millón y cuestionó a Fonsi sobre su canción y a quién iba dirigida, a lo que el comentó que en realidad no tenía dedicatoria, pero las ‘argumentaciones’ que dio, fueron suficientes para que el público terminara confirmando que era para Adamari López.

“‘Pase La Página’, es ir directo a un ex amor, es a donde te lleva, y la canción habla del amor, entonces lo entiendo, pero como te dije hace un rato, para mí esta canción va mucho más allá, de una sola persona, yo lo veo muchísimo más grande ¿que yo me identifico? Por supuesto me identifico”, pese a esto, el cantante boricua, aseguró que el tema va dirigido a más de una persona: “No es una canción que va directamente a una sola persona”.

También te podría interesar: El gesto de Adamari López con Toni Costa por el que dicen que quiere reconquistarlo: qué hizo su novia