“Es más grande que mi departamento”: tunden a Adamari López por remodelación de casita de su hija Alaïa

Para nadie es un secreto que después de haber superado el cáncer, Adamari López tenía el sueño de ser madre y contra todo pronóstico lo logró y ahora tiene a su pequeña Alaïa, por la cual no escatima absolutamente nada para hacerla una niña feliz.

Fue así como hace más de 4 años que la presentadora puertorriqueña y su expareja Toni Costa, decidieron construirle una casa de muñecas de tamaño real a su hija para que disfrutara y acumulara en sus recuerdos momentos de felicidad.

Recientemente, Adamari publicó un video dentro de la casita de la niña para pedirle a sus seguidores en la red Facebook la ayudaran a remodelarla, pues Alaïa ya tiene ocho años y no juega como antes en el lugar.

“De repente siento que la casita de mi princesa se quedó chiquita, ya ella tiene ocho años y hay varias cosas que ya no hace dentro de ella. Así que estaba pensando que ya es hora de transformarla pero no sé qué hacer. Quiero que me ayuden con ideas, los leo 👀”, escribió Adamari para sus fans mientras daba un recorrido por la hermosa casita en su jardín trasero.

Un “lujo exagerado”

Las criticas de los usuarios en las redes sociales llovieron, pues consideran un “lujo exagerado” una casa de ese tamaño para una niña, además de malcriarla y no enseñarle el valor de ganarse las cosas por su propio esfuerzo.

“Esa casita es más grande que las casas de Infonavit de Cancún”, “Es más grande que mi departamento”,”Que superficial, pongan los pies en la realidad, usen las redes para algo más productivo que pura vanidad”, “Gaste ese dinero en la gente pobre para que gane algo con Dios y no malcrie su hija”, “Que bonitas pero que triste una niña con tantos lujos y otros sin poderse arropar con una cobija, sin tener un plato de comida y mucho menos una casita ni de cartón”, son algunos de los comentarios que recibió Adamari en el video.

No faltó quien apoyara a la presentadora con la idea de la remodelación, incluso consideraron “envidiosos” a quienes tunden a Adamari por trabajar y hacer todo para darle una vida de lujos a Alaïa.