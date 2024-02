Mientras Adamari López es criticada por su físico, ella se enfoca en estar bien con su ex

Adamari López está de manteles largos con su nuevo show al lado de Chiquibaby, ‘Ada y Chiqui De Show’ en Youtube en el que hablan de temas de estilo de vida, entretenimiento, familia, moda y belleza.

“Me emociona contarles que ya está disponible el primer episodio en YouTube junto a mi comadre Chiquibaby. Todos los jueves podrán encontrar un episodio nuevo. Prepárense para divertirse con nosotras”, dijo la actriz puertorriqueña.

“La gente nos pedía mucho en las redes, en la calle que hiciéramos algo juntas, y después de que Ada estuvo de invitada en mi show de radio más aún. Nos debíamos esta aventura que está buenísima”, señaló Chiquibaby emocionada. “Yo disfruto mucho de la compañía de Chiqui, primero fuimos compañeras, después hicimos crecer nuestra amistad y hubo un click entre nosotras, queríamos desde siempre hacer algo juntas”, agregó Adamari. La también actriz ha estado muy emocionada con este nuevo inicio, tanto que no ha podido contener las lágrimas.

Mientras la critican, Adamari López resurge como las grandes

Después de pasar meses complicados por su inesperado despido de Telemundo, la actriz y conductora inició su propia línea de joyería, participó en varias campañas publicitarias y presentó su alianza con una aseguradora pero lo más importante es que firmó un nuevo contrato con TelevisaUnivision que le ha abierto las puertas a nuevos proyectos.

Adamari ha sido sin duda una inspiración para muchas mujeres por su gran determinación y espectacular transformación sin embargo, para algunos internautas lo único que importa es criticarla ya sea por la forma en la que ejerce su maternidad, sus relaciones y hasta sus cambios de look.

Por si fuera poco, recientemente la boricua ha estado en medio de los rumores y especulaciones de la ruptura de Toni Costa y Evelyn Beltrán, siendo cuestionada si había retomado la relación con el español. Fue así como durante una de las emisiones de su show con la Chiquibaby que respondió a las preguntas al respecto de sus seguidores.

“Me preguntan que si volví con Toni. No, no volví”, dejó claro. Chiquibaby bromeó y agregó: “Pero va a volver”. Adamari no tardó en negarse ante el comentario de su amiga: " No, tampoco. A compartir con él como papá de Alaïa, como compartiendo con nuestra hija sí, del resto no”, aclaró.

Adamari López posó con su hija, Alaïa, en unas fotos para celebrar la Nochebuena | (Instagram)

Si bien Adamari fue muy clara respecto a que no volvería con su ex, tuvo un gran gesto hacia él, dejando ver que es una dama y que lo único que le importa en medio de los señalamientos es estar en paz.

Esto lo hizo a través de un comentario sobre su hija Alaïa ya que aseguró que aunque le habría gustado que sus papás la conocieran y que estarían muy orgullosos de ella, tiene la fortuna de tener a su papá

“Bueno, ella tiene su papá, tampoco quiero quitarle el mérito a Toni, que también está ahí, está presente para su hija y que Alaïa lo ama y disfruta mucho su tiempo con él”, subrayó Adamari, quien conduce el game show ¿Quién caerá? a las 7 p. m., hora del Este, por UniMas, y será una de las anfitrionas de Noche de estrellas de Premio Lo Nuestro.

