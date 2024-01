¿Nueva pareja? Adamari López se sorprende con una ‘carta de amor’ en pleno programa

La actriz y presentadora de televisión, Adamari López, está disfrutando uno de sus mejores momentos, pues recibió el año con nuevo trabajo, luego que Telemundo la despidió tras 11 años de carrera en ese canal. Ahora, está enfocada en un programa que se transmite en UniMas, donde rompió el rating en el primer día.

Este 8 de enero, Adamari sorprendió a todos en “¿Quién caerá?” un espacio televisivo de juegos en el que los participantes son sometidos a rondas de preguntas que deberán contestar correctamente para evitar caer al vacío. Lo hizo muy bien, pues por más de una década se dedicó a la conducción de programa dedicados a la farándula y el espectáculo.

Y fue precisamente en la edición de este miércoles 10 de enero cuando fue sorprendida. Una carta de amor le llegó a sus manos, pero se trató de un juego entre ella y la “cámara”: “Mi camarita linda, mi cosita hermosa. Tú también estás muy oloroso. Pero tú me trajiste algo porque yo veo un regalito. Déjame curiosear qué es. Tengo una nota de amor, bueno yo espero que sea de amor o de algo bonito. Voy a leer mi cartita”, expresó la conductora.

De inmediato recibió la misiva que decía: “Mi Adamari aquí estaba yo pensando que la magia no existía y ahora eso es todo lo que veo cuando te miro. Tu cosita”. Ella, como era de esperarse con su gran carisma, respondió: “Yo también veo mucha magia cuando te veo, me encanta que tengas esos detallitos conmigo. Gracias. Vine bonita hoy para ti, un poquito más cortita para que me sigas mandando estas notitas. Te la voy a poner aquí. Me la guardas. Me la entregas más tarde”.

Hasta ahora a la boricua no se le conoce una pareja tras el divorcio de Toni Costa, con quien estuvo casada por 10 años. En el 2021 la magia entre ellos se acabó, algo que resultó muy doloroso para ella porque admitió: “¡claro que me separé enamorada! veía mi vida con el papá de mi hija”, Mientras que Toni afirmó que la relación se ”enfrió” porque, supuestamente, ella dormía todo el tiempo con la hija de ambos Alaïa.

En el programa Hoy, en el que ella estuvo por más de una década, contó a finales del 2022 las razones de su separación del bailarín español: “Se cumplió el tiempo que se tenía que cumplir. (...) Pasó que no podíamos continuar. No era saludable para mí continuar en una relación en la que había un patrón que se seguía repitiendo y que yo no podía repetir, no le podía dar ese ejemplo a mi hija”. Actualmente, se llevan bien por el bienestar de su pequeña.

Ella sí tiene un “esposo” y es su amigo Carlitos Pérez-Ruiz, con quien hace muchos reels para sus redes sociales, aunque aclaró que él es homosexual y que todo se trata de parodias para hacer contenido.