Adamari López celebra nuevo triunfo pero internautas critican su cabello que la hace ver “más morena”

Después de pasar meses de incertidumbre por su inesperado despido de Telemundo, Adamari López está empezando una nueva etapa como conductora de su propio programa en Youtube, al lado de Stephanie Himonidis Sedano así como un nuevo proyecto en televisión.

Aunque la puertorriqueña nunca se detuvo tras su despido, pues abrió su propia línea de joyería y lanzó su propio libro de superación personal, ésta es la primera vez que sus seguidores la verán en pantalla, nuevamente como conductora del programa llamado ¿Quién caerá?

“Un día de mucha gratitud porque volví a la que siempre ha sido mi casa ¡Gracias México por recibirme con tanto amor💕! Presentamos @quiencaera a todos los medios en Ciudad de México y la pasamos increíble! Me emociona saber que nos veremos cada noche a las 9PM a partir del 4 de Marzo por @micanalcinco @el5shows”, compartió la llamada “Chaparrita de Oro” en sus redes sociales.

Adamari López La conductora está estrenando nuevo show en México (Instagram)

La conductora publicó una postal en la que aparece muy sonriente, ataviada con un traje blanco que la hico ver muy glamorosa y rejuvenecida, además de hizo evidente su esbelta silueta. Por supuesto sus fans de inmediato llenaron la postal con halagos y buenos deseos para el inicio de su nuevo proyecto.

“Ada, me encanta tu programa y la forma en que lo conduces. Con simpatía, humor y sobre todo respeto hacia los participantes. Esa es la actitud! Que sigas teniendo mucho éxito!!”; “Tu eres una carta de triunfo Ada! Muchos exitos!!”; “Te mereces todo esto y mas mi bella Ada. Dios te sigue premiando por ese corazón tan grande y lindo que tienes! Sigue brillando”; “Siempre bien guapa sabes que aquí te queremos mucho Adamari suerte para todos tus planes y que dios te bendiga”, expresaron.

Eso sí, no faltaron aquellos que sólo se dedicaron a criticarla, especialmente por su tinte de cabello el cual aseguran “no le queda bien”. “No me gusta ese color de cabello para ti eres muy bonita y ese opaco lo bonita que eres”; “Ese color de cabello rubio no te queda tu tez se ve muy oscura”; “Te ves muy apagada, más morena con ese tono. No me gusta”; “Eres guapisima pero ese color te oscurece el rostro”, se lee.

Mientras la critican, Adamari sigue cosechando éxitos

Adamari López ha sido sin duda una inspiración para muchas mujeres por su gran determinación y espectacular transformación sin embargo, para algunos internautas lo único que importa es criticarla ya sea por la forma en la que ejerce su maternidad, sus relaciones y hasta sus cambios de look.

La boricua es muy amada en el mundo del espectáculo sin embargo, su transformación a lo largo de los años la ha llevado a ser muy criticada. Y es que no sólo le han señalado que “falsa” tras bajar drásticamente de peso (proceso que siempre compartió con sus seguidores y que explicó no fue por vanidad sino por salud) sino que además, la han señalado por las decisiones que toma en su vida amorosa.

Adamari López La conductora está iniciando una nueva etapa (Youtube)

Fue en diciembre cuando la conductora decidió aplicar un tinte rubio en su melena castaña. En aquel momento compartió un video en el que mostró que se puso en manos de Diego Alfonso, estilista de las estrellas en Montevideo. El tono, que se ha ido aclarando, hace que la luz se refleje más en su cabellera, lo que ilumina el rostro, dulcifica las facciones y hacen que las arruguitas pasen desapercibidas. Este tono más rubio fue acompañado por luces al estilo balayage, que se dividieron de forma fina y delicada a lo largo de toda la melena