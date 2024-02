Adamari López confiesa que hizo cambios en su alimentación para dar ejemplo a su hija

Adamari López regresó al país para conducir un nuevo programa de concursos y durante la presentación del mismo, tuvo la oportunidad de hablar de un tema muy importante para ella con la prensa, como lo es la alimentación.

La actriz y cantante llegó a tener unos kilos demás y acepta que fue debido a su mala alimentación, por lo que decidió cambiar su vida y empezó por modificar lo que comía.

Adamari López admite que llegaba a tomar refrescos en el desayuno, así como comer muchas frituras y panes, prácticamente su dieta se basaba en alimentos altos en grasas, azúcares y calorías.

Adamari López comprendió que su estilo de vida se lo estaba enseñando a su hija, así que no quería que ella empezara a sufrir problemas de salud a tan corta edad debido a su mala alimentación.

Actualmente, se limita en comer lo que le gusta, pero aclara no los dejó de comer, solo que ya no lo hace seguido y cuando los come, se sirve poca cantidad.

Con respecto al nuevo programa que hará en México, se llama “¿Quién Caerá?”, donde todas las personas que participen podrán avanzar en el programa si responden preguntas de cultura general mexicana.

“Estoy dichosa de que me hayan dado la oportunidad de hacer este programa divertido para toda Latinoamérica, en donde vemos a hombres y mujeres hablar de cultura general… hay mucho de México que se presenta dentro del programa, dentro de las preguntas y si no me contestan correctamente, ni modo, se caen”, detalló Adamari López a la prensa.