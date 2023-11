¿Dio el ‘botonazo’? El accidente de Jennifer Lawrence con su look: su reacción ya es viral

La noche del 20 de noviembre, Jennifer Lawrence regaló a sus fans un divertido momento, cuando, en público, su cinturón salió volando durante un importante evento que iluminaría los almacenes de Saks Fifth Avenue en alianza con Dior con motivo de la temporada navideña.

Como ya es común, la famosa estrella de ‘Los Juegos del Hambre’ regaló un momento que hizo reír a más de uno, y es que, la reacción de la actriz de 33 años en un evento de ese calibre le sacó una sonrisa a más de uno.

Esta no es la primera vez que Jennifer Lawrence se viraliza por alguno de sus looks, pues su paso por el Festival de Cannes en junio pasado causó furor gracias al uso de un vestido rojo de corte princesa de Dior que combinó con un peculiar calzado, pues se trató de nada más y nada menos, que de sandalias negras de pata de gallo.

A su look se suma, su controversial escena en la película ‘No Hard Feelings’ en la que hizo una atrevida escena de desnudo, en un paseo nocturno por la playa, mientras pelea con unos chicos que le estaban haciendo una broma pesada.

En 2013, Jennifer Lawrence también protagonizó un cómico momento cuando, en la ceremonia de los Premios Oscar, tropezó mientras subía las escaleras para recibir su galardón.

El ‘accidente’ de Jennifer Lawrence en el encendido navideño de Saks Fifth Avenue

Jennifer Lawrence fue la invitada de honor para el encendido navideño de Saks Fifth Avenue que este año hizo una icónica colaboración con la casa de moda francesa, Dior, donde mostrarían la iluminación de los escaparates que llevan por nombre ‘Carousel of Dreams’.

La actriz portó un elegante look donde utilizó una gabardina negra que estaba sostenida por un cinturón a la altura de la cintura, cuando el ‘embarazoso’ accidente sucedió, y es que, todo parecía ir bien, cuando en un movimiento, este accesorio se desabrochó provocando un divertido gesto de sorpresa de Lawrence quien se limitó a decir: “¡Lo siento mucho, fue tan fuerte que se me salió el cinturón!”, mientras sus manos las dirigía a su boca.

🎥 Jennifer sendo Jennifer! Novo vídeo de Jennifer Lawrence ontem (20) no Saks Fifth Avenue Fashion. pic.twitter.com/QRHpyUqCRi — Jennifer Lawrence BR | Fã Site (@JLawrenceBrsite) November 21, 2023

El look de gabardina y botas de Jennifer Lawrence más elegante para invierno

Jennifer Lawrence acudió a la gala de encendido de Saks Fifth Avenue y Dior ‘Carousel of Dreams’, inspirada en el horóscopo con un elegante look del que medios especializados en moda, han dicho que se trata de un conjunto digno del famoso personaje de Gossip Girl ‘Blair Waldorf’.

Con un total look firmado por Dior, la actriz ofreció una alternativa a los conjuntos de invierno, con una elegante gabardina negra que combinó con una siempre útil y básica camisa blanca, (la prenda que forma parte de los aprobados por Carolina Herrera) además, complementó con una falda de tul midi, combinada con unas botas altas negras de gamuza.

Por otro lado, usó accesorios de tonos plateados sumados a una maxi diadema que dejaba su pelo lacio peinado hacia atrás. Mientras tanto, su ‘beauty look’ estaba compuesto de un maquillaje ligero y natural en tonos marrones.