Le dicen “la peor pesadilla de Carolina Herrera”: Jennifer Lawrence posa con chanclas y vestido

La 76º edición del Festival de Cine de Cannes ya está aquí y contó con la presencia de muchas estrellas, entre esas, Jennifer Lawrence, quien escogió esta alfombra roja para hacer su reaparición triunfal tras varios meses centrada en su maternidad.

La estadounidense le dio la bienvenida a su primogénito el pasado mes de febrero de 2022 junto al galerista Cooke Maroney, con quien sostienen una relación muy estable y que la ha tenido fuera de las pantallas por un tiempo.

La última vez que la vimos en acción fue con la cinta de Netflix, Don’t Look Up, que se volvió viral en 2021 por retratar una sátira del fin del mundo. Desde aquel momento ha hecho las veces de productora más alejada de la fama, con Causeway (2022) y No Hard Feelings (2023).

El look de Jennifer Lawrence en Cannes 2023 que desató risas y aplausos a la vez

A pesar de eso, la actriz no quiso perderse del gran evento para el cine internacional y reapareció luciendo un impresionante vestido rojo de Dior de tirantes y ceñido en la parte superior, con una amplia falda de caída tipo A, cargada de volumen y elegancia con su cola espectacular.

Uno de sus mejores accesorios fue su larga cabellera rubia que le dio ese toque minimalista, pero femenino a la vez, que despertó muchos elogios al comprobar lo guapa que se encuentra a sus 32 años.

Sin embargo, no pasó desapercibido el momento en el que Jennifer Lawrence se alzó el vestido para bajar las escaleras asistido por un joven de protocolo y dejó a la vista, que pese a su look tan glamuroso, ¡llevaba chanclas como calzado!

Esto dejó atónitos a mucho, despertando opiniones divididas. “Dios, murió la elegancia, ¿cómo se atreve?”, “Carolina Herrera es capaz de morir si ve esto”, “Así me veo yo en casa”, “Sería yo fácilmente”, “La comodidad por encima de todo, me encanta”, “Cómo dañar un hermoso vestido automáticamente...”; dijeron.