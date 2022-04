Jennifer Lawrence y estas famosas demostraron que no hay que permitir que nadie dañe nuestra autoestima

Ni siquiera las famosas se salvan de aquellas personas tóxicas que buscan ridiculizar, humillar y ofender a otras, pero lo verdaderamente admirable fue cómo ellas dieron una lección de autoestima priorizando su bienestar e imponiendo límites.

No le hicieron caso a los detractores y con mucha confianza en sí mismas siguieron luchando por sus objetivos, convirtiéndose en inspiración para miles de mujeres alrededor del mundo.

Famosas que no dejaron que nadie dañara su autoestima y amor propio

Jennifer Lawrence

Con el carisma que la identifica, años atrás la protagonista de Pasajeros confesó que en una ocasión la obligaron a hacer dieta si quería obtener un papel en la televisión.

“Era joven, era una de las cosas que las actrices deben pasar. Alguien me dijo que estaba gorda, que me iban a despedir si no perdía peso. Me trajeron fotos mías prácticamente desnuda y me dijeron que las usara para motivación para hacer dieta”, afirmó.

Aunque reconoció que en aquel entonces esto le impactó por su juventud, hoy día “si alguien me susurra la palabra “dieta”, yo respondo “que te jodan”, dijo.

Jennifer Lopez

Un caso similar le ocurrió a la diva del Bronx, porque cuando estaba comenzando su carrera, un mánager se atrevió a decirle que estaba “gorda” por la contextura atlética y tonificada que desde siempre ha tenido.

Su reacción fue más que contundente: en vez de modificar su cuerpo para satisfacer las expectativas de terceros y encajar en un estándar, despidió al representante y buscó rodearse de alguien más positivo para ella.

“Seguían diciéndome que perdiera peso. Era una bailarina y era atlética, y hasta mi mánager de ese tiempo, con quien ya no trabajo, me decía: ‘necesitas perder peso, necesitas estar más delgada’”, explicó, según Upsocl.

Reese Whiterspoon

Ella es una de las famosas dentro del cine más reconocidas por toda una generación, pero también una mujer que ha defendido su autoestima desde que daba sus primeros pasos, en los que fue descalificada muchas veces.

“Cuando llegué a Los Ángeles, todo lo que oía era que no era lo suficientemente alta, guapa o lista... Menos mal que soy testaruda”, declaró en una entrevista sobre aquellas personas que quisieron destruirla para frenar su ascenso en el entretenimiento.

Meryl Streep

Precisamente, la ganadora del Oscar tuvo que soportar en su juventud que le dijeran “la cosa más fea que he visto” por parte de un productor, en 1976.

“Lamento no ser lo suficientemente guapa para estar en King Kong”, respondió ella. Se marchó con la cabeza bien alta y en 1980 ya era muy cotizada con la primera estatuilla de este tipo en su honor.