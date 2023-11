¡Anne Hathaway retó a Carolina Herrera! Enseñó a usar transparencias con elegancia a los 40

La protagonista de ‘El Diablo Viste a la Moda’ sorprendió con dos looks diferentes para los Premios CFDA 2023 de los que fue anfitriona y como era de esperarse, Anne Hathaway, deleitaría a los asistentes con un arriesgado estilismo a cargo de Erin Walsh.

El primer look que llamó la atención de Anne Hathaway, se trató de un conjunto de mezclilla de corsé y una falda larga que incluía una amplia cola. Este atuendo causó tal emoción que incluso algunos lo atribuyeron como un homenaje a la ‘Princesa del Pop’, Britney Spears, quien habría usado para los Annual Music Awards de 2001.

Aunque la actriz de ‘El Diario de la Princesa’, no ha dado declaraciones al respecto de su look firmado por Ralph Lauren, los fans, rápidamente lo tomaron como un gesto de apoyo a Britney Spears, quien recientemente ha causado polémica por el lanzamiento de su nuevo libro ‘The Woman in Me’.

Eso sí, la anfitriona de los CFDA, se lució como ninguna, y marcó un antes y un después en el estilismo de aquellos que han encabezado esta premiación, olvidándose de la extravagancia para dar paso a looks sencillos pero igual de elegantes. En el caso de su conjunto de mezclilla, Hathaway lo aderezó con un gran collar de diamantes de Bulgari y sandalias de tacón plateadas.

También te podría interesar: Las mujeres se ven ‘agotadas’: Carolina Herrera ruega evitar este color a partir de los 40

Anne Hathaway retó a Carolina Herrera con un vestido de transparencias a los 40

Pero este look ‘total denim’, no fue el único que Anne Hathaway llevó al Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, y es que, desató su lado más sexy con un vestido rojo de encaje firmado por Rodarte.

El segundo vestido sin duda fue uno de los que más llamó la atención por su atrevida apuesta que mezclaba elementos como el encaje, el tul y flores bordadas en color negro alrededor de él, además incluía un gran volumen en el hombro. Lo que más destacó fue que, no solo incluyó la tendencia del color rojo, el brillo y el volumen de este año, pese a ser una pieza de 2018, sino que dejó al descubierto su lencería.

Mientras que su estilismo para el look de mezclilla, era de una melena libre y ‘desenfadada’, para este vestido, llevó el pelo sostenido por un chongo, y unos labios ligeramente rosados que combinaban de forma armónica con su elegante look.

También te podría interesar: ¡Lo sencillo lo hizo elegante! Anne Hathaway combinó blusa de tirantes con traje sastre

¿Qué dice Carolina Herrera de las transparencias?

Carolina Herrera es famosa por sus hermosos diseños, pero también por las reglas que ha compartido con el público femenino para que puedan mantenerse elegantes a pesar de los años, razón por la que ha decidido prohibir algunas prendas a partir de los 30, 40 y 50 años.

Entre sus recomendaciones de estilo, propone a las mujeres depurar su armario de prendas como los bikinis, minifaldas, los tenis, el animal print y hasta de las transparencias, pues menciona que para cada tipo de prenda hay una edad que debe respetarse.

Su regla para las transparencias no tiene edad, pero se relaciona directamente con las influencers, y es que, si algo le molesta a Herrera, es que no dejen nada a la imaginación con prendas tan ‘reveladoras’, cosa por la que habría apostado Anne Hathaway y demostrado que se pueden lucir con elegancia.

“¡Están casi desnudos! ¡Por Dios! Están intentando llamar la atención de la gente. En la vida normal, debe haber un poco de misterio”. Mencionó sobre las transparencias, Carolina Herrera.