3 famosas, 3 tendencias distintas: Anne, Zendaya y Priyanka enseñan a combinarlas con elegancia

Capuchas, corte sirena y el color ‘Viva Magenta’ fueron las tendencias que pudimos ver reflejadas a través de las tres poderosas embajadoras de Bulgari, Anne Hathaway, Zendaya y Priyanka Chopra durante la presentación de la nueva colección de la marca, llamada ‘Mediteránea High Jewelry’ en Venecia, Italia.

Si alguien sabe como lucir las tendencias, son estas tres famosas, quienes han dado una cátedra de estilo, presumiendo que sin importar la edad, podemos unirnos a ellas, es así que a partir de tres íconos de estilo, pudimos ver el uso de lentejuelas y capuchas.

Priyanka Chopra / Anne Hathaway / Zendaya Getty Images for Bulgari / Claudio Lavenia (Claudio Lavenia/Getty Images for Bulgari)

Qué mejor, que de la mano de la actriz de ‘El Diario de la Princesa’, mientras que Zendaya refrendó la moda ‘mermaid’ con un imponente y elegante vestido negro, y Priyanka Chopra, dio un giro a sus raíces con un vestido de dos piezas con el color del año.

Tres íconos del estilo enseñan a portar las tendencias de forma elegante

Anne Hathaway dio un giro a la tendencia de lentejuelas y capucha ¿Cómo lo hizo?

La tendencia de vestido y capucha está arrasando desde que vimos por primera vez utilizarla a Jenna Ortega a mediados de enero durante el desfile de moda masculina de Yves Saint Laurent.

Este estilo ha estado haciéndose un lugar desde finales de 2022, y se refrendó con la aparición de varias famosas optando por vestidos con esta característica, entre las que se sumaron, la actriz de ‘Wednesday’, Miley Cyrus, Bella Hadid, Margot Robbie, Kate Moss, Katie Holmes, Janelle Monáe y Karlie Kloss.

Es así que Anne Hathaway volvió a coronarse como la reina del estilo, combinando dos tendencias ganadoras de primavera/verano 2023, el uso de vestido con capucha y aberturas con brillo alrededor de toda su prenda Versace, que, además, mezcla transparencias y sandalias de plataforma.

Esta no es la única vez que la actriz de 40 años brilla con un look de capucha armado por su estilista Erin Walsh, también lo hizo con un conjunto de Alaïa para el Festival de Cine de Berlín en febrero y la MET Gala de 2015.

Anne Hathaway Getty Images for Bulgari / Claudio Lavenia (Claudio Lavenia/Getty Images for Bulgari)

Zendaya y color más ‘trendy’ de primavera/verano 2023

La famosa actriz de Euphoria, logra cautivar a cualquiera en su paso por los eventos gracias a sus impecables estilismos que, en su momento, corrieron a cargo de Law Roach, pero pese a su retirada, Zendaya no ha dejado de brillar y dar lecciones de estilo.

Es así que, la embajadora de Louis Vuitton, también mezcló tendencias que están muy fuertes durante esta temporada primavera/verano 2023, ocupando el color negro que como bien menciona el portal InStyle “Black is the New Black”, donde esta tonalidad se convierte en la gran protagonista de variados looks combinando estilos.

En el caso de Zendaya, optando por un vestido corte sirena hecho a la medida por Richard Quinn con un sello remarcado, ‘Old Hollywood’, mezclando el terciopelo con el satín de su escote, añadiendo protagonismo a su fabuloso collar ‘Serpenti’ de Bulgari.

Zendaya Getty Images for Bulgari / Claudio Lavenia (Claudio Lavenia/Getty Images for Bulgari)

Priyanka Chopra refrenda el ‘Viva Magenta’ como el color del año

La esposa de Nick Jonas, mostró una vez más que sus raíces Hindúes se mantienen en cada uno de sus looks. Para el evento de Bulgari, Priyanka Chopra, acudió al evento con un look de dos piezas de Miss Sohee ocupando un atuendo que recuerda a ‘Viva Magenta’ que colocó Pantone como el color del año con un escote ‘off shoulder’ y un llamativo collar de la marca italiana.