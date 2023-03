A lo Anne Hathaway: Zendaya revolucionó en look animal print con blazer de tigre y mini shorts

Anne Hathaway / Zendaya Youtube: Bulgari “Anne Hathaway - Bulgari Eden The Garden of Wonders” Instagram: @zendaya

Paris Fashion Week fue testigo de un nuevo look de Zendaya que está causado furor y es que, la actriz, de tan solo 26 años, no solo ha logrado consolidar su carrera en el cine y televisión, sino que se ha convertido en un referente si de moda se trata, gracias a su trabajo conjunto con el estilista, Law Roach.

Por mucho tiempo, la actriz de ‘Euphoria’ se mantuvo en los titulares de importantes revistas de moda gracias a los atuendos que presumía, mismos que corrían a cargo de la casa de moda Valentino. Pero esta vez fue gracias a Louis Vuitton que destacó entre los invitados al desfile de la marca francesa.

Esto ha desatado una serie de especulaciones acerca de si Zendaya sería la nueva embajadora de Louis Vuitton, tras formar parte de la exclusiva lista de invitados a su desfile otoño/invierno 2023, presentada por su director creativo Nicolás Ghesquière.

Zendaya se roba las miradas con un sexy look animal print

Si hay una famosa que sabe como ceñirse a las tendencias es Zendaya, quien logra revolucionarias y darles ese giro chic, para que otras personas se atrevan a unirse a la moda de una forma diferente y sin tapujos.

Desde transparencias a tonos neón, para dar paso a lo romántico de un rosa pastel y la tendencia por excelencia, ‘Barbiecore’ que fue una de las más fuertes durante todo el año pasado y que ahora se ha ido transformando mostrando su versión en un tono un poco menos vibrante.

El look que acaparó todos los reflectores para el show de Louis Vuitton durante la Semana de la Moda en París se trató de un conjunto completo en color beige con estampado de tigre con el que Zendaya muestra una nueva forma de llevar el animal print y es que solo ella era capaz de llevar lo formal, a lo casual y mezclarlo con lo sexy.

Fue captada con un blazer, mismo que combinó con un top bikini y unos shorts mini que incluían unos cierres dorados, agregando como accesorio un cinturón negro con hebilla que hacían un juego perfecto con sus prendas que parecían estar hechas de terciopelo, perfecto para el frío clima parisino.

Tras una ausencia de algunos meses, Zendaya sigue posicionándose como ícono de estilo

Luego de presentar su último look gótico de transparencias de la mano de Valentino, Zendaya no había mostrado más looks hasta su última aparición para los NAACP Image Awards, donde deslumbró con un ceñido vestido negro y escote verde neón, un look blanco de top y falda en forma de estrellas. También presumió un look de impacto para los SAG Awards con flores bordadas.