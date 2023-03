De Rosalía a Shakira: famosas usaron transparencias sin perder elegancia, ¿cómo la combinan?

Kate Moss lo puso de moda y otros íconos en la historia del espectáculo han desatado su lado más sensual de la mano de las transparencias, una tendencia que se ha ido refrendando al paso del tiempo y, que de alguna forma, se mantiene entre las grandes favoritas de las famosas este 2023.

Enamorando a latinas, europeas y estrellas de Hollywood, las transparencias han sido el aliado de muchas famosas para distintos eventos y galas, demostrando que con la cantidad suficiente se puede brillar, aunque a una que otra le ha jugado en contra y quizá se haya excedido con ellas.

Desatar nuestro lado más sensual puede que no sea tan sencillo, pero estas famosas nos han enseñado a usar la tendencia sin morir en el intento, combinándolo de tal forma que, la elegancia se vuelve parte esencial de cada uno de los conjuntos han utilizado.

¿En qué consiste la tendencia de transparencias?

El uso de transparencias no se traduce a prendas completas que incluyan este tipo de tela que deja ver más allá, pues, puede incluir tejidos gruesos, bordados e incrustaciones de pedrería. Esta tendencia se ha ido consolidando al paso del tiempo y se está volviendo una de las más prominentes en la moda.

El furor comenzó en 1966, cuando Saint Laurent incluyó esta especial característica en una de sus colecciones, para posteriormente ser replicada por otros diseñadores como Chanel, Dolce & Gabbana y Ferragamo, solo por mencionar algunos.

La pieza que pudo iniciar con esta tendencia fue mucho antes que la firma francesa de moda la plasmara en sus colecciones, gracias al famoso ‘naked dress’ que Marilyn Monroe utilizó para cantar ‘Happy Birthday Mr. President’ a John F. Kennedy y a su vez, también posicionó el color nude como el gran ganador que posteriormente se volvería un hit entre las famosas, incluyendo a Kim Kardashian.

Kate Moss no se queda atrás, y fue quien ayudó a color en el radar de las famosas los vestidos de transparencias en 1993, con un slip dress que pasó a la historia por lo atrevido de la pieza dejando a la vista sus pezones.

¿Cómo utilizar transparencias?

Para utilizarlas, hay un sinfín de posibilidades, entre ellas el uso de pedrería, mucho brillo, algunos objetos como abrigos, boas y blazers, además de piezas que contrastan con el tono que se está portando. Recordemos que encontrar la cantidad adecuada basta para mantener un conjunto elegante.

Famosas que han usado transparencias

Rosalía

Rosalía no se limita con looks atrevidos. Para la gala de Billboard, utilizó un vestido de transparencias con un jérsey underboob, el look incluía algunos lunares y lo combinó con botas altas.

Shakira

Para ‘Te Felicito’, Shakira deslumbró con un bodysuit color vino que gracias al juego de luces parece que es negro, su diseño da un aire a las siluetas que plasma Thierry Mugler.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez sabe como unirse a las tenencias con mucho estilo. Fue para la premiere de su nueva película en Prime Video que usó una nueva versión del ‘Naked Dress’ con un vestido amplio con incrustaciones de pedrería.

Rihanna

Rihanna se colocó como un referente de los looks maternales, y no le huyó a las transparencias mientras esperaba a su primer bebé. Las lució en diferentes ocasiones, primero con un vestido de falda amplia y otro ceñido que dejaba ver su top tubular y una falda de lentejuela.

Dua Lipa

Para la Semana de la Moda celebrada en Milán, Dua Lipa enamoró a todos con un bodysuit de GCDS, con bordados florales, todo en color negro.