La perturbadora tendencia ‘Heroin Chic’ está regresando y debes evitar: ¿qué es y cómo nació?

La lucha por la inclusión en la moda continúa, ahí tenemos a Rihanna quien lucha por la diversidad y belleza de los cuerpos o a Victoria’s Secret quienes están cambiando su filosofía por una mucho más inclusiva.

El regreso de la tendencia ‘Heroin Chic’ puede representar un retroceso en los pequeños pasos que ya se habían avanzado para que los estándares y las medidas de todos los cuerpos fueran aceptados.

Estamos viviendo el inminente regreso de la tendencia dosmilera, esta moda exigía cuerpos que eran completamente irreales, donde las famosas de aquel entonces como Britney Spears, Christina Aguilera y Paris Hilton, mostraban su abdomen a través de prendas como jeans a la cadera o tops cortos.

Podrán haber sido piezas hermosas, sí, pero la inseguridad que causó en miles de mujeres no lo es tanto ¿O sí? Y lo peor de todo, no solo inseguridades, también enfermedades como trastornos alimenticios.

¿Qué es la tendencia ‘Heroin Chic’?

Looks desgastados, ojeras, con aires enfermizos como si estuvieras en el punto más complicado de una adicción a las drogas, eso es la tendencia ‘Heroin Chic’ un punto en el que las modelos se representaban como mujeres con extrema delgadez y aires de cansancio, una tendencia que desató los miedos más oscuros de las mujeres.

Comenzó en la década de los 90, donde se pudo observar una clara unión entre la moda y la música, pues, en aquellos años, el sonido de Kurt Cobain, con Nirvana, Hole, Alice in Chains, Pearl Jam y Foo Fighters, se fusionó con la estética de las campañas de las marcas más prestigiosas como Calvin Klein o Saint Laurent.

La estética de Courtney Love en Hole puede funcionar como un referente para entender más sobre el estilismo de esta tendencia, aunque el verdadero ícono de referencia es Kate Moss, quien a sus 17 años, marcó un antes y un después en la industria de la moda, pues fue durante la campaña ‘Obssesed’ que mostraron un cuerpo que ‘presumía’ una extrema delgadez de la modelo, los huesos se asomaban entre su piel de una manera preocupante.

El regreso de la tendencia ‘Heroin Chic’: ¡No la sigas!

A pesar de los esfuerzos que distintos creativos dentro de la moda han hecho por mostrar la inclusión y diversidad de cuerpos en campañas de moda donde las curvas eran veneradas, el cambio sucedió cuando vimos a una Kim Kardashian, bajando de peso por intentar caber en un vestido, y esa delgadez llegó un paso más allá cuando ella continuó eliminando sus características curvas por un cuerpo mucho más largo.

Después vemos a la modelo Bella Hadid, que si bien, pasó a la historia por el vestido hecho con pintura, su delgado cuerpo nos muestra un mensaje muy distinto al de la aceptación.

Intentar conseguir un cuerpo como el de nuestras famosas o influencers favoritas puede ser perjudicial, no es como luzcas sino como eres respecto a actitudes, no te dejes llevar por una moda que solo afecta tu autoestima, los cuerpos perfectos no existen.