Modelos Plus-Size que rompen con los estereotipos y crean una nueva forma de ver la belleza

Constantemente somos bombardeados con la idea de un cuerpo perfecto, al que muchas mujeres tienden a querer embonar, cuando la realidad es que no hay una definición concreta de belleza. Las modelos plus-size llegan como una cura al alma para entender que todas podemos ser hermosas a nuestra forma.

Desafiar una industria millonaria y una mentalidad cerrada a la inclusión de los cuerpos en todas sus formas, puede ser complicado, pero no imposible, no es normalizar un estilo de vida alimenticio, es intentar hacer que las personas se sientan seguras consigo mismas, y no carguen con el peso de la perfección que lamentablemente, nadie nunca podrá alcanzar.

Modelos plus-size que llegaron a redefinir la belleza

Estefanía Villarreal

La actriz de 35 años nos dio a uno de los personajes más queridos de ‘RBD’, compartiendo créditos con Anahí, Maite Perroni, Christopher Ukkerman y Alfonso Herrera. Ha modelado para marcas como Dior, Cartier, Swarovski, entre otras.

Barbie Ferreira

La actriz que participó en la serie de HBO ‘Euphoria’, dio un giro de 360º al significado de belleza cuando apareció en pantalla, siendo uno de los personajes con mejor desarrollo y además la que demostraba tener un gran sentido de la moda, regalándonos icónicos looks.

A sus 25 años, la originaria de Queens ha formado parte de la campaña sin retoques de Aerie y fue imagen de Jacquemus para su campaña de primavera-verano 2020. También ha colaborado con Levi’s.

Ashley Graham

Un ícono si de modelos plus size se trata. La originaria de Nebraska es un hit de las pasarelas. Es una de las mujeres que más se ha pronunciado respecto a los cuerpos, continuando en la lucha contra los cánones de belleza. Su popularidad despuntó cuando apareció en America’s Next Top Model en 2016. También ha aparecido en portadas de famosas editoriales de moda como Vogue (2007) y Harper’s Bazaar (2019).

Ana Carbajal

La mexicana originaria de Hermosillo, Sonora, se ha colocado como una de las más famosas del mundo. Su trayectoria es corta, pero ya ha sumado varios logros a su carrera, como formar parte de campañas de L’Oreal, Levi’s, Ilusión y Liverpool.

Carla Morrison

La cantante de 36 años y poseedora de una voz única en la industria musical, participó en la campaña de Levi’s en 2016, se ha pronunciado orgullosa de su cuerpo y además es una portavoz de body postive y aceptación.