Anne Hathaway transformó el look de animal print con un vestido dorado de pedrería

Anne Hathaway Youtube: Bulgari “Anne Hathaway - Bulgari Eden The Garden of Wonders” Instagram: @annehathaway

¿Hubo un momento en el que Anne Hathaway no se vistiera bien?, la actriz de ‘El Diario de la Princesa’ de alguna manera tiene la fórmula secreta para verse increíble, no importa lo que use, quien además de adaptarse a las tendencias del momento, sabe como darles un nuevo giro para llevar las miradas hacia ella.

Demuestra que no se tiene que ser necesariamente pretencioso para lograr destacar en una gala, y muestra que a veces, con detalles discretos, se puede potenciar un buen look. Esta premisa la refrendó durante el desfile de Valentino en la Semana de la Moda en París, donde refrendó su amor por la marca.

La marca italiana ha regalado a la actriz algunos de sus mejores looks, y es que aquel vestido rosa que la hacían lucir como una verdadera Barbie, quedó entre sus estilismos más destacados y esto lo volvió a hacer pero con un atuendo elegante y atrevido.

Anne Hathaway revoluciona el look de animal print

Si alguien tenía que ser una de las principales invitadas de Valentino, sería Anne Hathaway y la expectativa por el look que usaría ya era muy grande.

Hace unos días se hablaba de su streetstyle donde combinó botas metalizadas con un look casual, recordemos que este tipo de calzado es una tendencia que viene muy fuerte para este año, tanto que hasta se vio en la nueva temporada de ‘Emily in Paris’ quienes utilizaron la marca ‘Skorpios’ de Adriana Abascal.

Con estilo ‘cowboy’, pantalones acampanados, gabardinas y una boina, así se lució Hathaway previo a su asistencia al desfile de Valentino, haciendo de su look algo casual y bastante chic al mismo tiempo. No solo reina las galas, también los conjuntos urbanos.

Fue a través de un conjunto de dos piezas que Anne Hathaway se presentó al desfile de Valentino, mostrando un conjunto que evoluciona el animal print, optando por una pieza corta de tirantes, toda llena de brillo y pedreria que se ceñía a la forma de su cuerpo, esto lo combinó con unas medias que formaban las rosetas del jaguar no como un estampado, sino de una forma artesanal a través de piedras en colores oscuros para simular las ‘manchas’ de un leopardo.

Esto no es todo, pues el animal print estuvo presente en todo, así es un total look de este estilo que tuvo zapatos de punta, un bolso a juego y pulseras doradas, unos pendientes en forma de rombo y anillos, pues el brillo ya estaba en todo su look.

Como toda la atención se centraba en su vestido, para su maquillaje optó por algo mucho más natural, algo que no terminara por cansar a la vista, sino que todo el conjunto se viera armónico, con algo mucho más natural, labios nude y un delineado que se asomaba en el párpado. Su cabello se veía natural y salvaje, con algunas ondas libres y ligeras.