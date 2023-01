Miss México fue la creadora de las botas metalizadas en tendencia: conoce a su diseñadora

Emily in Paris / Adriana Abascal Instagram: @philippineleroybeaulieu / @adrianaabascal

‘Emily in Paris’, la popular serie de Netflix caracterizada por seguir algunas de las tendencias más famosas en el sector de la moda, además de mostrar costosos looks de Mugler, Chanel y Dior, también mostró que su calzado es clave, y se apoyaron de una marca mexicana para deslumbrar con los looks de sus protagonistas.

Recordemos que este tipo de producciones, enfocadas al mundo de la moda como ‘Sex and The City’, ‘Gossip Girl’ o la película protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep, ‘The Devil Wears Prada’, fungen como una plataforma para los diseñadores como una oportunidad de mostrar su trabajo y creaciones más destacadas.

En el caso de la última producción de Netflix, destacaron las botas metalizadas, que, de hecho, se han convertido en uno de los favoritos de los famosos para exaltar sus looks, cantantes como Dua Lipa, Becky G, Shakira y Anitta las han portado y han dado un twist a cada uno de sus conjuntos.

La mexicana detrás de las icónicas botas de ‘Emily in Paris’

Originaria de Veracruz, Adriana Abascal, se convirtió en 1988 en ‘Señorita México’ con tan solo 18 años, un año más tarde, la reina de belleza viajaría a Fiesta Americana Condesa de Cancún, Quintana Roo, para participar en el certamen del que resultó victoriosa Angela Visser de Holanda.

La reina de belleza decidió poner toda su experiencia en pasarelas y sector moda, para fundar su propia marca en 2019, Skorpios, con sede en París, cuyo nombre se inspira en su signo zodiacal.

Sus diseños recuperan parte de sus vivencias como sus viajes, amor por la arquitectura y su educación cosmopolita, además de tener como base la sostenibilidad para la creación del calzado, siendo la estrella de su empresa, las famosas botas que se volvieron una de las favoritas de Emily Cooper y otros miembros del cast de ‘Emily in Paris’, tanto que la actriz que interpreta a Sylvie, Philippine Leroy-Beaulieu, pidió quedarse con un par posterior a su participación en la serie.

Adriana Abascal: la mente detrás de las botas metalizadas que se convirtieron en tendencia

La reina de belleza mexicana, con su marca de lujo de calzado hecho por manos artesanas italianas, llegó hasta una de las producciones más queridas de Netflix, ‘Emily in Paris’, cautivando a todos aquellos que vieron la serie, tanto que, el poder de sus diseños, cautivó a otras artistas que ya se han unido a la tendencia de uso de este tipo de bota que hace brillar a cualquiera que las use.

Los diseños de Skorpios se convirtieron en un constante dentro de la serie de Lily Collins, por lo que ya tienen una estrecha relación de trabajo. Su calzado ronda precios desde los 300 a los 1900 euros.

De esta manera se refrenda el poder y el talento de los mexicanos que han logrado hacerse un lugar en el gusto del público hollywoodense, que por cierto no es nada sencillo, pero demuestran que todo es posible con la suficiente resiliencia.