‘Emily in Paris’ y sus botas metalizadas que han causado furor: Shakira las usó primero

Emily in Paris / Shakira Cortesía: Netflix / Instagram: @shakira

Diciembre es un mes donde los looks brillantes, son los protagonistas de la temporada, entre vestidos de lentejuela, pedrería, piezas de brillo, pelo y otros estilos, son los que suelen gobernar durante las temporadas invernales, pero ‘Emily in Paris’ demostró que para brillar no necesariamente debe ser a través de la ropa, también del calzado.

La serie nunca falla si de looks se trata, presentando modelos de alta costura tan bellos que se convierten en un sueño y motivo de fascinación, sobre todo para los amantes de la moda que analizan cada uno de los detalles y diseñadores que presenta la popular serie de Netflix, protagonizada por Lily Collins.

‘Emily in Paris’ y la tendencia de botas metalizadas que cautivó a las famosas

La tercera temporada de Emily in Paris, nos mostró diversas tendencias, entre ellas mostrando el color naranja, y el color block como los protagonistas de 2023, además la estilista de la serie, fue una de las primeras en mostrar un corte de pelo que también causaría furor entre las personas. Se trataba de un flequillo tipo parisino que promete llegar con fuerza este nuevo año.

Aunque se hablaba mucho de los zapatos ‘Mary Jane’ sin duda, las protagonistas de cada uno de los capítulos de la serie, fueron los looks con botas altas y metalizadas que se usaron en diferentes versiones de color.

Gracias a este tipo de calzado, lograron mantener la tendencia ‘color block’ y darle un nuevo giro, apoyado de las botas que, incluso, enamoraron a algunos miembros del cast, tanto que Philippine Leroy-Beaulieu, la actriz que interpreta a Sylvie, pidió quedarse un par para su colección.

Shakira

Si bien, esta tendencia se está haciendo más fuerte en este momento, no olvidemos que Shakira, una declarada amante de las botas, ya había usado un par de ellas, las lució durante su participación en el Súper Bowl en 2020