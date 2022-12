Katina Medina Mora, la mexicana detrás de “Emily en París”: así llegó a Netflix

Un total éxito, así se puede definir la llega al streaming la serie de comedia “Emily en París”, que llegó a Netflix en el 2020 y desde entonces no ha dejado de estar en los primeros lugares de popularidad. Ya suman tres temporadas. Este 21 de diciembre se estrenó la última, que cuenta con 10 capítulos cargados de diversión, caos y sensualidad.

Todo perfectamente dirigido por la mexicana Katina Medina Mora, quien se sumó a sus colegas Peter Lauer, quien estuvo a cargo de “Younger”, y Jennifer Arnold, responsable de “Atypical”. Emily en París se suma a otras grandes producciones en las que participó Medina.

La cineasta obtuvo sus conocimientos en México, pero se especializó en Londres, donde obtuvo una maestría en Dirección. En el 2013 hizo su primera película LuTo, que la la hizo merecedora de un premio en el Festival Internacional de Cine en Los Cabos.

Su segundo premio llegó gracias a su impecable trabajo en la cinta Sabrás qué hacer conmigo, por la que Fox+ la condecoró en la sección Work in Progress en el festival de Los Cabos. Además la película fue nominada a los premios Diosas de plata en las categorías de mejor película, mejor guion, mejor dirección y mejor actriz protagónica y mejor actriz de reparto.

Su catapulta a Netflix llegó en el 2019 cuando recibió la propuesta para dirigir junto a otros las escenas de la serie.

Este 22 de diciembre la creativa publicó en su cuenta en Instagram: “Muy agradecido de ser parte de este proyecto. Tantos recuerdos bonitos y divertidos filmando estos episodios. Ya ha salido y esperamos que lo disfrutes. Siempre agradecido con este increíble y talentoso elenco y equipo”.

Se encargó de dirigir los capítulos cinco y seis de la segunda temporada en la que Lily Collins, Philippine Leroy Beaulieu, Ashley Park y Lucas Bravo cautivaron completamente a la audiencia. También tuvo participación en última entrega, con grandes escenas.

Por ahora, se espera que las cifras de aceptación de la serie sigan subiendo como la espuma, por lo que ya adelantaron que habrá una cuarta temporada y no se indicó que fuera la última. En la tercera entrega, Emily no será la única que se enfrentará a dificultades, así lo aseveró Lucas Bravo, quien interpreta al chef Gabriel y el vecino de Emily y en algún momento su pareja en una entrevista con The Washington.

La serie tuvo dos nominaciones a los Emmy 2021, como Mejor serie de comedia y Mejor diseño de producción; así como dos a los Globos de Oro 2021, como Mejor serie de musical y comedia y Mejor actriz. Según ‘Variety’, la segunda temporada debutó en el Top 10 Global de Netflix y encabezó la lista en 94 países con 107,6 millones de horas vistas en sus primeros cuatro días de emisión.