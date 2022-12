Emily in Paris tiene el secreto para aprender a combinar botas y potenciar nuestros looks

Emily In Paris Cortesía: Netflix

Emily in Paris es sin duda una de las series que muchos amantes de la moda esperan con emoción, y es que sus increíbles looks y las marcas que plasma en la pantalla son dignos de pasarela, tanto que se ha convertido en un referente entre los fanáticos y hasta se coloca en el radar de las producciones más influyentes del los amantes de la ropa.

Sex and the City y Gossip Girl ya lo hicieron en su momento, y la serie protagonizada por Lily Collins. Mucho se analizan los looks que por cierto son de ensueño que usa cada miembro del cast, con prendas de importantes firmas como Schiaparelli, Mugler y Nina Ricci solo por mencionar algunas, pero los zapatos también son importantes y sin duda ayudan a potenciar cada atuendo que se presenta en pantalla.

Si bien, se habla de las plataformas que Emily Cooper ocupa, donde el estilo Mary Jane predomina, hagamos una mención especial por los looks con botas que ha mostrado la producción de Netflix, pues además de emplear la tendencia color block, nos enseña que no solo se pueden utilizar en climas fríos, al contrario, también pueden ser un buen aliado para tiempos de calor.

Emily in Paris nos enseña a combinar looks con botas

La tendencia ‘color block’ se caracteriza por conjuntar colores opuestos dentro del círculo cromático y crear combinaciones interesantes a partir de ello, se origina de las obras de arte de Piet Mondrian. ¿Por qué digo esto? Porque en Emily in Paris se utiliza mucho para los looks de sus personajes.

Cada personaje brilló por combinaciones coloridas y atrevidas con botas (Skorpios), de tipo metálico o ‘suede’ (gamuza) esto no es todo, pues, los tonos destacan entre rosas, azules, morados, plata y verdes, avivando cada uno de los atuendos que usa Emily Cooper, Mindy, Sylvie entre otros.

De esta forma, no solo refrenda una tendencia que es útil para el invierno, sino que se reinventa y propone un nuevo giro, para que las botas altas puedan ser utilizadas en primavera, con vestidos frescos y faldas amplias, transparencias, suéteres con short.

Así puedes combinar botas con tus looks

El truco para aprender a combinar este tipo de looks coloridos con botas, está en la prenda que vamos a usar. Si ponemos especial atención al detalle, nos daremos cuenta de que en cada una de las piezas superiores que los personajes usan, tienen un poco del tono que van a plasmar en su calzado.

Por ejemplo, en el look de crop rojo con falda tipo ‘A’ donde incluye tiene algunos tintes morados que combina con sus botas suede del mismo tono.

Fans se inspiran de los looks de Emily in Paris para crear sus conjuntos

Los looks con botas de Emily Cooper, se están convirtiendo en un ícono, tanto que algunos fans ya han taggeado la cuenta principal de la serie para presumir algunos de sus looks inspirados en los personajes de ‘Emily in Paris’, en su mayoría destacan por lucir conjuntos con este tipo de calzado.