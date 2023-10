El perfume fresco de Carolina Herrera que aporta juventud: ideal para mujeres de 30 y 40

Carolina Herrera, la famosa diseñadora de modas venezolana que ha catapultado su carrera como una de las más destacadas en la industria gracias a sus románticos y elegantes looks, tiene un objetivo claro, y es, lograr que las mujeres exploren su lado más sofisticado.

Pero su propósito no solo busca cumplirlo a través de la ropa, sino utilizando los aromas como un nuevo medio para que las mujeres pisen fuerte a donde quiera que vayan. Razón que la ha puesto en el top de perfumes más vendidos gracias a su ya icónico stiletto ‘Good Girl’ que se ha vuelto el favorito de miles de mujeres alrededor del mundo.

Tras el lanzamiento de este olor que no ha dejado de ser popular desde su lanzamiento en 2016, muchos olvidaron que existió otro que no solo era igual de elegante, si no fresco y aportaba juventud y alegría a aquellas personas que optaran por él, estoy segura de que ya estás haciendo memoria y casi podría asegurar en cuál estás pensando.

Como bien menciona la venezolana de 84 años: “Las fragancias son accesorios invisibles” y tú ¿Qué accesorio invisible llevas puesto para destacar a donde sea que vayas? Aquí te dejamos otro de los famosos perfumes de Herrera, el mismo que logró colarse en los tocadores de muchas mujeres atrevidas, sofisticadas y un tanto rebeldes.

Carolina Herrera Theo Wargo / Getty Images) (Theo Wargo/Getty Images)

Carolina Herrera: el perfume fresco que aporta juventud ideal para mujeres de 30 y 40

Carolina Herrera es la creadora de polémicas reglas de moda que han provocado un eterno debate entre las mujeres, pues ella ha definido lo que debe y no usarse a ciertas edades, prohibiendo algunas prendas como bikinis, tenis y jeans, eso sí, siempre poniendo el ejemplo.

Uno de sus perfumes más famosos ‘212′ busca aportar juventud de la forma más elegante, a través de un olor que “Refleja el espíritu libre de una nueva generación y la vibrante energía de Nueva York” un verdadero homenaje a la amistad, la libertad y el espíritu festivo.

Este perfume es perfecto para salir de noche a un evento social donde quieras destacar tu lado más libre, elegante y divertido, no por nada, famosas como Angelina Jolie, Nicole Kidman y Jessica Alba han optado por sus fragancias.

¿A qué huele 212 de Carolina Herrera?

Este perfume mezcla ingredientes como las flores y cítricos para lograr una actitud fresca y divertida. Las notas de Salida son flor de azahar del naranjo, mandarina, flor de cactus y bergamota; las Notas de Corazón son camelia blanca, azucena, gardenia, fresia, jazmín, rosa, lirio de los valles, muguete y peonía; y las Notas de Fondo son sándalo y almizcle, usa algunas de sus versiones y explora tus lados más atrevidos, juveniles y sexis.

