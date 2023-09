¡Que se enoje Carolina Herrera! Shakira demostró que lo ‘corto’ es elegante con 2 minivestidos

Todavía no pasan 24 horas del estreno de la nueva canción de Shakira con Fuerza Regida, titulada ‘El Jefe’ y ya acumula más de 44 millones de visitas, y un gran debate alrededor, donde el público busca a quien dirigió sus dardos, siendo la víctima final, su ex pareja, junto a su padre Joan Piqué.

Además de la controversial letra en la que menciona: “Dicen por ahí que no hay mal, que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”. Shakira nos regaló cuatro icónicos looks en su video musical que retoman la nostalgia de sus inicios, presumiendo sus trencitas y su voluminosa melena rizada y rubia.

Shakira Instagram: @shakira (Instagram: @shakira)

Pero el estreno de su canción no vino solo, estuvo acompañado de una entrevista para la revista Billboard, en la que había revelado que todavía sigue sanando, o como bien menciona, exorcizando demonios: “Todavía estoy exorcizando algunos demonios. Los últimos que me quedan”. Explicó la colombiana a la afamada publicación de música.

Ahí compartió más detalles sobre su nueva canción ‘El Jefe’ que de habla del abuso de poder. También habló de su proceso de sanación y otros grandes temas como ‘TQG’ y ‘Copa Vacía’. Pero entre todo, lo que también destacó fue su exquisita sesión de fotos.

Shakira desafía a Carolina Herrera usando minivestidos

La mansión Versace, ubicada en Miami Beach, atestiguó uno de los momentos más ‘fashion’ de Shakira cuando posó para la revista Billboard con tres imponentes looks. El primero, un majestuoso vestido azul rey del diseñador hindú Gaurav Gupta, reconocido por sus piezas surrealistas y llenas de fantasía que representan el infinito, mientras que el color es sin duda una metáfora a la verdad.

Los otros dos fueron piezas que la siguen posicionando, como la reina del dorado y las grandes plataformas.

El primero se trató de un minivestido futurista de Iris Van Herpen, que forma parte de su colección ‘Architectonics’ que fue presentada durante la Semana de la Moda en París a principios de julio, que combinó con un tocado que sin duda alude a un resplandeciente sol. A esto añadieron unas plataformas beige.

La diseñadora se inspiró en los elementos marinos y terrestres, reflejando como en un mundo futurista los humanos podrían habitar ambos entornos. La pieza que usó Shakira tenía estructuras metálicas en color dorado con una tela tipo tul en color piel.

El segundo tenía que ser parte de Versace, un vestido drapeado con formas tipo globo en color rosa con manchas negras, que se sienten casi como si fueran de animal print. A su look sumó unas botas extralargas de plataforma de Giuseppe Zanotti, demostrando que las mujeres bajitas también pueden utilizarlas con mucho estilo y un par de guantes de ópera en color dorado.

La regla de Carolina Herrera que prohíbe a las mujeres mayores de 40 usar prendas ‘reveladoras’

Hay prendas que Carolina Herrera considera inadecuadas o poco elegantes en las mujeres al paso de la edad, entre ellas están los bikinis, los tenis, el cabello largo y hasta las minifaldas, pues la venezolana considera que ‘hay una edad’ para lucir ese tipo de ropa y a partir de los 40, estas están totalmente prohibidas para ella. “Cuando llegues a cierta edad, debes tener cuidado con lo que te queda bien. Debes desarrollar tu propio sentido del estilo” menciona la diseñadora.

Carolina Herrera menciona que se debe usar escote después de los 30, ni tampoco prendas demasiado cortas, pues para ella una mujer debe envejecer con gracia y usar este tipo de ropa, no lo permite, ya que, aparentar una edad distinta a la que se tiene, hace ver a su portadora ridícula.

Pese a sus controversiales reglas, la última palabra la tiene cada una de las personas ahí afuera, y es que, figuras como Shakira, demostraron que utilizar ropa reveladora no quita la gracia, ni hace ver vulgar, al contrario, desató su lado más sexy e incluso la vemos brillar aún más que antes.