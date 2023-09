Ni Montserrat la hizo enojar tanto: la razón por la que Shakira deseó ‘sepultura’ a su ex suegro

Shakira y su ex suegro Joan Piqué Getty Images: Pietro S. D'Aprano / Twitter: @Celebridades012 (Getty Images: Pietro S. D'Aprano / Twitter: @Celebridades012)

Con cada estreno musical, Shakira es contundente y se nota que está más que dispuesta a drenar su corazón. ‘El Jefe’ junto a Fuerza Regida acaba de lanzarse y a unas horas de su estreno ya acumula más de 44 millones de visitas (y contando) más un fuerte debate.

En realidad se trata de una canción de protesta contra las malas condiciones de trabajo que día a día viven miles de personas, pero, aunque pudiera parecer que ya no había más tiradera, en realidad sí, y esta vez, junto a su protagonista Lilly Melgar, se ‘burla’ de Piqué y le lanza un contundente mensaje a su ex suegro Joan Piqué.

Lilly Melgar en 'El Jefe' Shakira, Fuerza Regida - El Jefe (Official Video) (Shakira, Fuerza Regida - El Jefe (Official Video))

En sus temas pasados, como su sesión con Bizarrap, mencionaba a Piqué, Clara Chía y su ex suegra, Montserrat Bernabéu, entonando “Me dejaste de vecina a la suegra” y es que, pudimos ver cómo la barranquillera tenía una relación de fricciones con madre del futbolista español.

Pero hubo un personaje que hasta el momento se había salvado de la serie de dardos que Shakira les ha lanzado y que ha evidenciado ante sus millones de seguidores alrededor del mundo ‘Joan Piqué’, quien finalmente recibió lo suyo y parece ser que fue mucho peor que los anteriores.

También te podría interesar: Hija de la niñera de Shakira rompe el silencio al ver a su madre en el video

El mensaje de Shakira en ‘El Jefe’ para su ex suegro Joan Piqué

Shakira no solo habló de las injusticias que cientos de trabajadores viven día a día, también de su faceta como madre soltera y cómo ha logrado equilibrarse entre sus hijos y su carrera profesional, pero la protesta poco a poco va subiendo de nivel hasta que llega el momento de tirarle una ‘buena pedrada a su suegro’ cantando:

“Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal, que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”.

En el video se ve como los integrantes de Fuerza Regida le tapan la boca tratando de evitar que la colombiana continúe enviando este fuerte mensaje a Joan Piqué Rivora, que de hecho causó gran controversia entre los seguidores de la cantante.

También te podría interesar: ¿Era el verdadero ‘villano’?: Así era la tortuosa relación de Shakira y su ex suegro Joan Piqué

Shakira y Joan Piqué Twitter: @Celebridades012 (Twitter: @Celebridades012)

¿Por qué Shakira le deseó sepultura a su ex suegro?

Tal parece que más allá de los tormentosos momentos que vivió junto a Montserrat Bernabeu, no fueron ‘tan graves’ como lo que Joan Piqué terminó de hacerle y es que fue él quien se convirtió en tendencia luego de que fuera él quien pudiera una fecha límite a Shakira para abandonar su mansión (antes del 30 de abril), despojándola a ella y a sus hijos de la casa que los acogió, previo a su mudanza a Miami. Esto luego de que el fuera administrador de Inversiones BCN Two & Two SL la empresa propietaria de la residencia de la barranquillera.